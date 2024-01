Comment parier sur la CAN 2024 ?

Comment choisir le bon bookmaker pour la CAN 2024 ?



Trouver un très bon bookmaker n’est pas toujours facile. En effet, de nombreux critères sont à prendre en compte et à analyser afin de savoir si un site de paris sportifs est sérieux ou non. Dans un premier temps, il est important de vérifier si l’opérateur dispose d’une licence officielle, mais également s’il est présent dans d’autres pays du monde et qu’il a déjà bâti sa réputation.



Très souvent les bookmakers, surtout pour les paris sportifs durant la CAN 2024, proposent de très belles offres pour les utilisateurs. Attention tout de même à celles qui paraissent bien trop belles pour être vraies. Mais, si un opérateur est bien officiel et qu’il propose selon vous une meilleure offre qu’un autre, alors il n’y aura pas à hésiter. On pense notamment au bonus pour les paris sportifs, qui fait toujours plaisir aux parieurs et permet de démarrer au mieux l’aventure chez un bookmaker pour la CAN 2024. On prend l’exemple du magnifique bonus offert par 1XBET ! Et, bonne nouvelle, vous pouvez obtenir



Trouver les meilleures cotes possibles sera également d’une importance capitale. En effet, d’un match à l’autre mais également d’un opérateur à un autre, les cotes CAN 2024 peuvent évidemment varier. Il sera alors obligatoire pour vous de comparer celui qui propose les meilleurs chiffres en moyenne, afin bien évidemment de vous assurer les meilleurs gains possibles en cas de paris réussis.



D’autres avantages seront également à examiner : promotions, un live streaming CAN 2024, cash out, cotes boostées, freebets, bonus spéciaux… Cela dépend également du type de parieur que vous considérez être. En effet, un bookmaker pourrait plus correspondre à une personne, mais pas à vous par exemple. Il est donc nécessaire d’analyser en profondeur l’offre de chaque sites de paris sportifs.



Stratégies de paris et pronostics pour la CAN 2024



Avant tout, il est important d’analyser les favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations. Et, pour cette CAN 2024, le Sénégal fait évidemment partie des prétendants. On évoque tout de même le champion en titre. On retrouve également de grandes nations africaines telles que le Maroc, l’Algérie ou encore la Côte d’Ivoire et l’Égypte, sans oublier le Cameroun ou le Nigéria. De nombreux prétendants donc, mais la quasi totalité des bookmakers et des pronostics football sur la CAN placent toujours le Sénégal au moins dans le top 3.



Pour chaque match de cette Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, n’hésitez pas également à consulter l’avis et le conseils pour les paris CAN d’experts dans le domaine. En effet, que ces recommandations viennent confirmer votre pensée sur un pari ou justement vous mettre un doute, il n’y a que du positif à aller consulter une analyse réalisée par des experts en stratégies de paris football. Cela vous permettra également de diversifier vos paris sportifs, et de tenter par exemple des combinés, des paris buteurs ou un score exact, qui sont évidemment souvent très rémunérateurs.



Pour chaque rencontre, analysez donc bien les cotes proposées par les bookmakers. Par exemple, pour le Sénégal, l’équipe d’Aliou Cissé et Sadio Mané partira évidemment largement favorite face à la Gambie et la Guinée, moins contre le Cameroun. Pour les deux premiers matchs, miser sur un simple succès des Lions de la Teranga ne sera alors pas forcément intéressant. C’est ici que vous pouvez vous renseigner pour tenter une autre cote !



Pour clôturer cet article, notre principal conseil sera de jouer de manière responsable durant cette Coupe d’Afrique des Nations et de manière générale. Les paris sportifs doivent rester un divertissement, et ne doivent pas altérer la manière dont vous allez profiter de l'événement. Régalez vous durant cette CAN et savourez chaque minute !



