Commercialisation de Boissons en provenance de la Guinée: La Police des frontières saisit 3 600 unités prohibées Les hommes de l’adjudant de Police, Djiby Ndiaye, Commandant de la Police de l’air et des frontières de Kédougou, ont mis la main, hier, sur 3.600 unités de débits de boissons impropres à la consommation, que transportait un homme. Cette boisson en provenance de la Guinée fait l’objet d’une mesure d’interdiction à la commercialisation et à la consommation par le Gouvernement guinéen.

Le mis en cause voulait écouler la marchandise à Kédougou. Les éléments de la Police de l’air et des frontières étaient déjà en possession de la circulaire du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises de la République de Guinée qui faisait état de la saisie, du retrait et de la destruction de la boisson « 24 heures energy » du circuit commercial, et ce, sur l’étendue du territoire national. Cela fait suite à des conclusions de résultats d’analyses effectuées sur la boisson et ayant révélé un non-respect des conditions d’hygiène à la fabrication dudit produit.



D'après Le Soleil, c’est dans la nuit du jeudi 26 janvier « vers 20 heures et 20 minutes », précise le commandant Djiby Ndiaye que les éléments de la Police des frontières de Kédougou ont procédé à la saisie de 300 paquets de 12 bouteilles, contenant chacune 330 ml, soit au total 3.600 unités de cette boisson énergisante.



Le propriétaire de ladite marchandise, informe M. Ndiaye, tentait de franchir frauduleusement la frontière, entre le Sénégal et la Guinée, à hauteur du point de passage non officiel de Niangualang, situé dans la commune de Fongolimbi, pour écouler la totalité du produit en territoire sénégalais.



« Le mis en cause a été interpellé par nos soins. Il s’agit d’un ressortissant guinéen répondant du nom de M. M. Barry, né en 1969 en Guinée, se disant commerçant et résidant dans son pays. La marchandise sera mise à la disposition du chef du service régional du commerce de Kédougou », a-t-il indiqué.













