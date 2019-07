Commissariat central de Dakar : ‘’Ardo’’, le président des Jeunes Transitaires Sénégalais, en garde-à-vue

Ibou Sow plus connu au Port autonome de Dakar (Pad) sous le nom de Ardo est depuis vendredi dernier, privé de liberté par les éléments du Commissariat central de Dakar. L’homme qui se définit comme étant le président des Jeunes transitaires Sénégalais a passé le week-end en garde-à-vue. Une affaire d’abus de confiance serait à l’origine de son interpellation depuis vendredi dernier, a appris Dakaractu.







Transitaire de son état, il lui est reproché de n’avoir pas respecté ses engagements après avoir encaissé 23 millions de francs qui lui ont été versés pour le dédouanement d’un conteneur d’huile. Selon des sources, le mis en cause fait l’objet de plusieurs plaintes pour des faits similaires.







À noter qu’en août 2018, Ardo qui s’était investi dans la politique avait mobilisé du monde pour soutenir les actions du ministre de l’Économie et des Finances d’alors, en l’occurrence Amadou Ba. Ce, pour la réélection du président Macky Sall...



Dakaractu.com

