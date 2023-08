Commissariat de Touba Ndamatou: Une pluie d'éloges accompagne le départ du commissaire Thiobane

C'est une pluie d'éloges qui a accompagné le départ du commissaire Thiobane à Touba. Jamais d'après les témoignages, Touba Ndamatou n'a eu un commissaire aussi professionnel, proche des populations et compris de ses collègues. Cette situation s'illustre par les nombreuses personnes, venues assister à la passation de service. Son remplaçant Mame Arona Ba se dit très satisfait du travail de titan, laissé par son prédécesseur et promet de faire plus. Pour rappel, le jeune commissaire Thiobane devra rejoindre son nouveau poste à Dakar plateau.