Commmuniqué du groupe BOA relatif aux problèmes techniques

À l’attention de nos clients



Des problèmes informatiques temporaires affectent le fonctionnement de nos agences depuis le 25 novembre 2019.



Ces difficultés sont en cours de résolution et vous pouvez d’ores et déjà faire toutes vos opérations habituelles, mais celles-ci doivent pour l’instant être impérativement faites dans l’agence où vous avez ouvert votre compte.



Nous sommes à votre disposition sur les canaux suivants :



• Par téléphone : 77 737 44 56 - 77 515 31 08 - 77 767 51 85

• Par mail monetique@boasenegal.com

• Par notre compte Whatsapp : 77 515 31 08

• Par notre site Web : https://boaweb.of.africa/contact-us



Notre service monétique fonctionne normalement et vous pouvez continuer à utiliser vos cartes bancaires.



Nous vous présentons nos sincères excuses pour ces désagréments, nos équipes travaillent dur pour rétablir la situation à la normale.



Merci pour votre compréhension, votre patience et votre fidélité.