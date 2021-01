Commune Matam : plus de 5600 élèves des collèges et lycée gratuitement connectés au Wifi grâce à Oumar Nguébane Imbu de la volonté manifeste d’imprégner les jeunes de sa localité aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, au sein même de leurs établissements, Oumar Nguébane, adjoint au maire et par ailleurs directeur commercial de la RTS, a réussi à s‘approprier le privilège d’offrir la connexion gratuite du wifi aux différents établissements du moyen et secondaire de la commune de Matam.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021

L’initiative qui a pour but de soutenir et de venir en appui aux efforts gouvernementaux pour le développement et l'intégration des nouvelles technologies de l’information et la communication, s’est traduite par une dotation en connexion gratuite à l’internet du collège 1, du collège 2, Collège de Diamel, du lycée, du quartier de Nawel en plus de la gouvernance et de l’inspection d’académie.



Un geste de haute portée fortement apprécié par les autorités administratives et scolaires ainsi que les parents d’élèves qui se sont confondus en remerciements durant la cérémonie de réception du réseau wifi.



En présence du représentant de la directrice Mme Fatoumata Agne Ba du Consortium du Service Universel Hayo, opérateur au travers duquel le projet a pu voir le jour, le gouverneur en charge des affaires administratives a exprimé au donateur, la joie et le bonheur qu’il partage avec les différents acteurs face à l’initiative. « L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) procure plusieurs opportunités de capitalisation de savoir-faire pédagogique.



A ce niveau, le réseau wifi reste à tout point de vue un outil incontournable au niveau des enseignements apprentissages, en ce sens qu’il facilite énormément la mise en œuvre de la stratégie des enseignements et celle de la continuité pédagogique des apprentissages », a fait savoir Cheikh Ahmadou Ndoye. Appelant au bon usage d’Internet dans un esprit constructif et positif, l’inspecteur d’académie Mbaye Babou, a demandé aux élèves un usage responsable de l'Internet en ne favorisant que les accès à la connaissance et aux informations pédagogiques.



Soulignant l’importance du projet, le donateur, Oumar Nguébane, directeur commercial de la RTS, par delà adjoint au maire de la commune de Matam, a laissé entendre « qu’aux regards de l'utilité que peut apporter l’internet aux apprenants et au monde scolaire, il était inconcevable que les établissements scolaires n’en disposent pas ». Pour relever, que face aux exigences du 21 ème siècle, la démocratisation de l’internet est importante, en ce sens que cet outil est très bénéfique pour les études.



« C’est une véritable technologie éducative qui n’a pas de limite et qui ne cesse de se développer, à travers ce projet, l'objectif est de permettre à l'ensemble des acteurs : élèves, enseignants, corps administratifs de bénéficier d'un accès gratuit à internet dans le cadre de leurs besoins spécifiques », a-t-il conclu.





