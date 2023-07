Commune de Bambilor: Près de 2000 élèves bénéficieront de repas adéquats à la prochaine année scolaire Au cœur de la commune de Bambilor, une révolution est en marche pour garantir la sécurité alimentaire des élèves dans les écoles. Grâce à la mise en place d'une cuisine centrale, près de 2000 élèves pourront bénéficier de repas adéquats tout au long de l'année scolaire à venir. Cette initiative a été annoncée lors d'un atelier d'information organisé, ce vendredi 14 juillet, par l’institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV AFRIQUE) et ses partenaires. Ces acteurs ont souligné ainsi, l'engagement de la Commune de Bambilor dans la protection sociale et la lutte contre la vulnérabilité alimentaire chez les enfants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

L'objectif principal de ce projet est d'établir un système alimentaire scolaire durable et basé sur des circuits courts à Bambilor. Le maire de la commune a consacré 20 millions de francs CFA du budget municipal pour la construction de la cuisine centrale, qui servira initialement environ 2000 élèves. L'idée est de permettre aux élèves de rester à l'école, de bénéficier de repas nutritifs préparés à partir de produits locaux issus d'un jardin agro-écologique, et de favoriser ainsi leur réussite scolaire.



La cuisine centrale de Bambilor mettra l'accent sur les circuits courts, en favorisant la production et la transformation locales des aliments destinés à la cantine scolaire. Un jardin agro-écologique a été mis en place à Bambilor, sans utilisation de produits chimiques, pour garantir la qualité sanitaire des aliments servis aux enfants. Les femmes locales joueront un rôle clé dans la transformation des produits, et le transport des aliments sera assuré par des acteurs et prestataires locaux. Ce modèle court permettra de garantir la sécurité alimentaire des enfants tout en soutenant l'économie locale.



Le projet bénéficie d'un soutien important de la part de différents partenaires, dont la FAO, le GRDR, CICODEV AFRIQUE et le Conseil Départemental de Rufisque. Coumba Ly Diaw, experte en systèmes alimentaires durables pour la FAO, a souligné l'importance de la stratégie des systèmes alimentaires territoriaux dans ce projet, en mettant l'accent sur la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits locaux. Le Conseil Départemental de Rufisque, représenté par Fatou Ndoye, Point focal plan alimentaire territorial, a également apporté son soutien, dans le cadre de son programme de politique alimentaire basé sur la consommation locale.



La première phase du projet vise à fournir deux repas par jour à environ 2000 à 3000 élèves, et l'objectif ultime est de couvrir tous les élèves de la commune de Bambilor. Le maire et les partenaires ont exprimé leur engagement à poursuivre et à étendre ce projet, en tirant parti des expériences précédentes de la mise en place de cuisines centrales à Rufisque et Yènne. L'atelier d'information a permis de sensibiliser les acteurs communautaires impliqués dans la cuisine scolaire de Bambilor et de solliciter leur soutien dans la réalisation de ce projet.



Birame Khary Ndaw















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook