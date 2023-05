Commune de Biscuiterie : La Rue ex-bis 49 rebaptisée El Mansour Mbaye le 29 Mai

Le maire de Biscuiterie Djibril Wade et son conseil municipal ont pris une décision qui sans aucun doute, va rencontrer l’adhésion des populations de la commune de Biscuiterie



La municipalité a décidé d'immortaliser le célèbre président des communicateurs traditionnels du Sénégal.



La Rue (ex-bis 49) va désormais porter le nom de El Hadji Mansour Mbaye. La cérémonie de baptême est prévue le 29 Mai au terrain Nguélaw à partir de 15 heures.



Rappelons que le rond-point Bceao, sis entre la Médina et le Boulevard du Centenaire, porte le nom : « Place El Hadj Mansour Mbaye. »



Le maire Bamba Fall et son équipe l'ont rebaptisé lors d'une réunion du Conseil municipal.