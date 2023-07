Commune de Mermoz: La rue de l'ancienne piste dénommée Boulevard Cheikh Béthio ou Boulevard de la paix

Merci M le maire Alioune Tall



La date du 22 juillet 2023 est entrée dans l'histoire comme l'a été un certain jour de l'année 1987 lorsque Cheikh Bethio Thioune fut intronisé Cheikh par le vénère Serigne Saliou mbacke. Vous aussi M. le maire et grâce à cet acte noble vous et votre équipe, entrez dans l'histoire aussi bien sur le plan temporel que sur le plan spirituel.



Sur le plan temporel vous emboîtez le pas au défunt Président poète Léopold Sedar Senghor qui l'avait décoré à l'ordre national du mérite pour compétences et services rendus à la nation senegalaise ; sur le plan spirituel vous participez sans le savoir au rayonnement du nom Cheikh Bethio thioune tel que voulu par Serigne Saliou qui disait je le cite: Souma sagnoon ñep dañuni Cheikh Bethio- Mon désirs est que tout le monde sache et proclame le nom de Cheikh Bethio Thioune.



Je rappelle que lui meme à dit au Cheikh celui qui te connais ira au Paradis , celui qui te vois ira au Paradis. Quiconque fait son pacte d'allégeance à toi obtiendra l'agrément divin, etc.etc etc. MERCI et encore merci Mr le Maire. Cheikh Bethio Thioune c'est connu, à été instituteur au moment oû cette fonction rimait bien avec éducateur.Il a assumé et donné le meilleur de Lui meme pour jouer sa partition dans l'education de dizaines de milliers de jeunes éparpillés partout dans le monde( Le prytannée d'où je suis sorti et l'universite Gaston Berger sont temoins). Ils sont la fierté de la voix Mouride, donc de l'islam et sont des références dans tout les domaines dans ce monde de perdition.



M le maire celui que votre commune a décidé d'honorer en lui dédiant ce boulevard en présence de son fils Serigne Saliou Ndigël Thioune , longue vie et santé à Lui, ( diplomate dans l'âme et pétri des bonnes manières < dixit Cheikh Bethio >) a gravi tout les échelons ( délégué médical, directeur de la planification,chef de CR et j'en passe jusqu'à finir par Administrateur civil principal de classe exceptionnelle). Djiourbel , Kaolack, Méwane, Thies , zigunchor , Pikine , Dakar ( la grande communauté urbaine gardent toujours les empreintes témoins de son passage, sans oublier la communaute rurale de Touba mosquée que Serigne Saliou lui avait confiée et qu'il a managé d'une main de maitre.Ils sont nombreux ces Senegalais qu'il a rencontrés dans la rue ( vendeur à la sauvette,goor goorlu) qui ont obtenu un salaire , aidé leurs parents, construit leur maison, et sont allés à la Mecque grâce à lui.



Ses bonnes actions ne se limitaient pas seulement à sa famille proche ou à ses disciples. Vous avez décoré M. le maire un bienfaiteur , un patriote;Un citoyens qui a fait sien le Hadis du prophète qui nous exhorte à aimer notre Pays ,cela faisant partie de la foi < Hubul wattan minal imaan>. J'ai dit boulevard de la paix , M. le maire car c'est ici que Serigne Saliou a donné Ndigël au Cheikh d'organiser Le Maouloud ( nuit de la manifestation sur terre de la Lumière Miuhamediene : Nurun haziimun xad Yara bihii ...) ; C'est aussi sur cette ancienne piste qu'il organisait les Thiants hebdomadaires auxquels Serigne Saliou Mbacke tenait beaucoup et exhortait tous les Chambalans ( S Gora diéye, Baye Matar Diakhate, El hadji boussou, Baye Moussa niang) à y assister.Il leur confiait que le fait que le Thiant lui est dédié est le seul obstacle qui l'empêche d'y prendre part. Sachez M. maire que là ou l'on mange à sa faim, là où il y'a le bonheur, la oû on s'aime et s'entraide pour la face d'Allah, Il y'a forcément la paix.



CHEIKH BETHIO Thioune était celui là qui distribuait le bonheur et la paix partout ou il était de passage . Pour terminer , je vais vous rapportez cet anecdote que je tiens de lui lors de nos premieres rencontres chez Sokhna Aicha Mam( la pieuse ,l'honorable député des Thiantacones): Une veille d'élection il avait observé une pause pour les Thiants qui se déroulaient les Samedis à cause du couvre feu pensant au deplacement des disciples venant des autres regions( Thies , st- louis , Kaolack Touba) .



Le lendemain Dimanche , il s'est rendu chez Serigne Saliou pour lui faire part de sa décision d'observer une pause à cause des élections. Serigne Saliou Mbacké de lui dire. Rien au monde ne doit t'empêcher d' organiser ces Thiant. Ne sais-tu pas que les Boeufs que tu immoles sont bénéfiques aussi bien pour la paix dans le Pays que pour mon bien être moi-meme. ( NAK yingay lewetal dafa baax ci man baax ci réwmi ).



J'adresse mes chaleureuses félicitations au Khalif Serigne Saliou Thiojne Ndigël et à toute la famille du Cheikh ainsi qu' à tous les THIANTACONES.



Dieureudieufety M le Maire. Merci. Qu'Allah vous rétribue par la Baraka de SERIGNE SALIOU MBACKE qui a fait du Cheikh ce qu'il est Dwr Universel.



SERIGNE Ibrahima Diagne Werekanou SERIGNE SALIOU MBACKÉ et

ex Charge de Communications de Cheikh Béthio Thioune