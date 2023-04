Commune de Saly : Mame Seydou Ndour, Directeur de la Police de l'Air et des Frontières, invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)| La commune de Saly vient de recevoir une antenne de la Division nationale de Lutte contre le Trafic des Migrants et des Pratiques similaires, ainsi que de la violence. Cela a été mis en place pour assurer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens. Le Directeur de la Police de l'Air et des Frontières, Mame Seydou Ndour invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, pour lutter contre le trafic des migrants.



