Commune de biscuiterie : Djibril Wade remplace Doudou Issa Niass Djibril Wade, jusqu’ici conseiller municipal, membre de l’opposition, a remplacé Doudou Issa Niasse (Ps) à la tête de la commune de Biscuiterie. Il était soutenu par les conseillers du Parti démocratique sénégalais et de Takhawou Sénégal, coalition dirigée par Khalifa Sall.

Le nouveau maire a battu Ndiaga Dieng, premier adjoint du défunt maire, avec 43 voix contre 22.

Djibril Wade est, par ailleurs, vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) et président du club Niary Tally Grand-Dakar Biscuiterie (Ngb).

La mouvance présidentielle a aussi perdu la mairie de Nguéniène où Maguèye Ndao, l’ancien Président de la communauté rurale, a finalement été choisi à l’issue du vote du Conseil municipal. Avec ses 31 voix sur les 56, il a battu Etienne Sarr, premier adjoint au défunt maire (23 voix) et Jean Baptiste Ndiaye de l’Apr (une seule voix).



