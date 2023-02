Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Communication sur le projet d’aménagement et de développement d’une ville nouvelle sur l’axe Thiès-Notto Diobass-Fandène-Keur Moussa Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

THIÈS, une Ville nouvelle en Gestation : de l’occupation anarchique à la planification d’une Urbanisation durable



L’augmentation des besoins en logements et notamment en habitat social résultant de la forte croissance démographique, constitue un défi majeur pour les autorités, raison pour laquelle le Programme Sénégal Zéro Bidonville a été mis en place avec son projet phare « 100 000 logements ».



Ainsi, il a été décidé, à travers le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de mettre en place un projet d’Aménagement et de Développement d’une Nouvelle Ville sur l’axe Thiés-Notto Diobass-Fandéne-Keur Moussa, entre la route nationale n°2 (RN2) et l’Autoroute à Péage (Ila Touba) notamment dans une partie de la forêt classée de Thiès.



Le projet de Nouvelle Ville Située au sud-ouest de la ville de Thiès et à cheval sur les communes de Thiès Ouest- Fandene-Notto Diobass et Keur Moussa fait partie des projets urbains emblématiques du Plan Sénégal Emergent. Le terme « ville nouvelle » semble alors aujourd’hui revisité à la lumière de nouveaux enjeux et contextes géographiques avec la recrudescence des inondations et la sur densification de l’agglomération dakaroise.



C’est une zone à croissance urbaine rapide du fait notamment de la proximité de grandes infrastructures comme l’aéroport AIBD, la Zone Economique Spéciale Intégrée (ZESI), le futur Port de Ndayane.



Le projet de Nouvelle Ville répond à cette forte croissance, corrélée à une pression foncière importante dans la zone. En effet, les terres à usages d’habitation se font de plus en plus rares à Thiès et dans certaines des communes voisines. De nombreux cas d’occupations irrégulières sont notés dans une partie de la forêt classée de Thiès se trouvant à proximité du quartier de Mbour IV (Zone Thiès Sud).



Située à une cinquantaine de Km de Dakar et à une dizaine de km de AIBD sur le tronçon de l’Autoroute Ila-Touba, la Nouvelle Ville permet d’anticiper sur la pression urbaine dans cette zone en organisant l’espace et en mettant en place les équipements d’intérêts généraux et économique capable d’accompagner l’urbanisation de cet espace très stratégique du triangle Dakar-Thiès Mbour.



Concernant le développement de quartiers irréguliers à Mbour IV, il y’avait un lotissement en 2006 portant sur 82 hectares pour un total de 1689 parcelles dont 67 hectares étaient situés dans la forêt classée de Thiès. Par la suite des lotissements clandestins sont venus se superposer au lotissement existant entraînant des empiètements sur des parcelles d’autrui, sur des équipements et sur la voirie.



Pour faire face à cette situation d’occupations irrégulières, le Président de la République, lors de la pose de la première pierre des travaux de canalisation de traitement d’eau potable de l’usine KMS3, avait demandé au Gouverneur de la région de Thiès de prendre toutes les dispositions nécessaires pour affecter les terrains sur lesquels les populations de Mbour IV avaient déjà édifié leurs maisons.



Ainsi, une Commission comprenant l’ensemble des parties prenantes et présidée par le Gouverneur, a été mise en place.



A l’issu du dernier recensement effectué par ladite Commission, suivi de l’élaboration du plan de restructuration de la zone, 3309 parcelles prenant en compte les 1922 parcelles déjà occupées et à régulariser et réservant 1387 parcelles pour d’éventuelles conflits et réclamations, ont été produites.



A cet effet, la réflexion a abouti à un projet de Nouvelle Ville pour structurer le devenir de cet espace en proie à une urbanisation irrégulière. C’est ainsi qu’un premier projet d’aménagement a été proposé et validé avec un déclassement d’une superficie de 484 hectares de la forêt classée de Thiès dans une perspective de régularisation des occupants de Mbour IV (cf. décret 2022-1441 du 25 JUILLIET 2022 et DECRET 2022-1442 DU 25 JUILLIET 2022).



Cette phase d’aménagement et de développement d’une nouvelle ville a comme objectif principal :

- de restructurer et de régulariser la zone en voie d’occupation intense sur 135 ha;

- de créer l’extension de ZAC de Nord Thiès pour avoir une trame urbaine équilibrée et bien planifiée de ville de Thiès entre le Nord et le Sud, sur 176 ha ;

- de planifier et d’équiper les extensions des communes de Thiès Ouest, de Notto Diobass et de Fandéne sur une superficie de 173ha.



Cependant, afin d’éviter de repousser les occupations irrégulières à la périphérie du projet de Nouvelle Ville et recréer les conditions d’une bidonvilisation intense autour de cette zone, un Plan d’aménagement global de la partie Nord de la Foret classée de Thiès a été proposé en rapport avec les services du Ministère de l’Environnement (Cf. décret n°2023-266 DU 03 février 2023 et décret n°2023-267 du 03 février 2023)

Ce plan d’aménagement a permis de prendre les préoccupations majeures pour une maitrise globale du développement urbain de cette zone.



Il s’agit notamment de la mise en place de grands équipements structurant comme une gare des gros porteurs, une gare interurbaine, une zone d’activités économiques et commerciales, un centre d’affaires, un grand marché à bétails, une zone moderne d’exposition et de vente de véhicule, un site moderne de recasement des mécaniciens et des artisans, un cimetière national musulman, un cimentière national chrétien, des complexes sportifs, des zones d’hôtels, un site pour le projet 100 000 logements, un parc forestier urbain, Un hippodrome national, une fourrière et une casse automobile modernes, une extension de l’ université de Thiès, un stade municipal, un centre national de la gendarmerie et le nouveau cantonnement de la police nationale ainsi que plusieurs équipements de proximité comme les écoles, les lycées et collèges, les équipements de santé, les équipements sportifs, les équipements cultuels et religieux. Ces équipements représentent 26% du programme d’aménagement.



En somme, cette Nouvelle Ville devrait recevoir dans les dix prochaines années plus de 800 000 habitants avec un potentiel environs de 26 000 parcelles à usage d’habitation avec une prééminence des constructions en hauteur qui devra produire environs 110 000 logements et appartements de toutes catégories. L’Habitat représente 39% du programme d’aménagement.



Aussi, les zones d’activités planifiées permettront de recevoir près de 3000 petites et moyennes entreprises de tout genre sur un aménagement global de 300 ha environs, avec une préservation de l’environnement urbain par l’aménagement de coulées vertes, de zones agricoles et de bandes vertes de protection sur 1120 ha soient 14% du programme d’aménagement.



De même Les grands équipements ainsi que les équipements de proximité représenteront dans cette Ville nouvelle 1102 ha soient 26% du programme d’aménagement.



IL est également envisagé sur une voie structurante d’emprise de 200 mètres, de prolonger le TER jusqu’à cette Nouvelle Ville pour ensuite créer un embranchement avec le chemin de fer existant pour permettre une desserte en boucle Dakar-AIBD-Thiès-Dakar. Les Voiries et réseaux divers (VRD) représentent 21% du programme d’aménagement.



L’aménagement de grands projets d’infrastructures dans l’axe Diamniadio-Thiès Ville Nouvelle et AIBD reste dans l’optique de desserrement des activités et d’un redéploiement métropolitain vers de nouveaux pôles de développement pour maitriser la réalité urbaine émergente dans cette zone.



Une ville nouvelle, ville neuve ou ville planifiée est une ville, ou un ensemble de communes, qui naît généralement d’une volonté politique, et qui se construit peu à peu sur un emplacement auparavant peu ou pas habité.



Ces projets permettent des modes d'aménagement nouveaux, souvent marqués par les réflexions sur la ville sénégalaise d’aujourd’hui déclinée dans le Plan Sénégal Emergent.



























