Communiqué de Presse Teyliom Properties

Un vaste réseau de détournement démantelé à Teyliom LOGISTICS. Mariama Siré DIABY, Cargo Manager de Teyliom LOGISTICS déclarée coupable d’abus de confiance après le détournement de plusieurs centaines de millions.



L’affaire a été portée par Teyliom auprès du Tribunal de Grande Instance de MBOUR le 20 décembre dernier, à la suite d’une dénonciation opérée par un des agents de la filiale du Groupe.

Dans les faits, Madame M. S. DIABY avait mis en place au sein de la filiale du Groupe Teyliom basée à Diass opérant dans le domaine de la logistique et du fret aérien, une vaste opération de détournements de fonds dissimulée par des destructions de preuves avec le concours de plusieurs complices internes et externes.



Après les investigations menées avec l’appui de la Gendarmerie du fret suivis d’un mois de débats d'audience, le tribunal de grande instance de Mbour, a rendu son verdict le 24 janvier 2023 déclarant Madame M.S. DIABY coupable du délit d’abus de confiance et la condamnant au paiement de dommage et intérêts à titre de réparation du préjudice.



Une enquête portant sur l’implication des complices est en cours et devrait se solder par des poursuites judiciaires à l’encontre de ces derniers.

Madame Dorethy PESSEU, Directrice générale de Teyliom au Sénégal rassure tous ses clients de la continuité des activités de la filiale Teyliom LOGISTICS qui reste fonctionnelle et résolument engagée à assurer des services de qualité. En ce sens, elle réaffirme l'engagement du Groupe TEYLIOM pour l’intégrité, afin de toujours mieux servir ses clients et partenaires en agissant avec responsabilité vis-à-vis de tous.