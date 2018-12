Compétitions africaines : Les deux clubs sénégalais qualifiés!

Deux sur deux ! C’est un grand jour pour le football local ! Alors que les clubs sénégalais se signalent d’habitude par leur manque de réussite dans les compétitions africaines où ils se font généralement éliminer dès le tour préliminaire, le Jaraaf de Dakar et Génération Foot ont réussi l’exploit de se qualifier au tour suivant.



En tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Jaraaf, champion du Sénégal en titre, est venu à bout de l’AS Koroki du Togo, par la grâce de sa victoire (1-0) lors de la manche aller, à Dakar, il y a une semaine. En déplacement à Lomé ce mardi, les Vert-et-Blanc ont eu du mal à maintenir ce maigre avantage, encaissant un but du capitaine togolais Ousmane Fofana, à la 67e minute du match.



Mais, finalement, l’équipe de Malick Daf a résisté jusqu’à la séance des tirs au but (il n’y a pas eu de prolongation). A ce jeu, le Jaraaf a eu le flair de faire rentrer son deuxième gardien de but, Cheikh Ndoye, spécialiste en la matière. Choix pertinent puisqu’il a pu arrêter deux tirs togolais, permettant aux siens de remporter le gain de la partie par tirs-au-but (4-2).



Pour leur part, les "Académiciens" de Génération Foot, détenteur de la Coupe du Sénégal, sont allés chercher la qualification en terre malienne ! Après avoir été contraints au partage des points par le Djoliba de Bamako, les protégés de Demba Mbaye ont réalisé un authentique exploit chez nos voisins qu’ils sont allés battre sur leur pelouse sur la marque d’un but à zéro, but inscrit dès la première mi-temps.



