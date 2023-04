Compétitivité-prix : L’économie Sénégalaise enregistre des gains en janvier

L’information émane de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui en a fait écho dans la dernière édition de son rapport intitulé « Repères statistiques » consacré au mois de janvier 2023.



Ce résultat, est globalement expliqué par le différentiel d’inflation favorable (-2,1%), amoindri par l’appréciation de la monnaie locale relativement aux devises des partenaires commerciaux du Sénégal (+0,6%).



Face aux pays partenaires membres de l’UEMOA et de la zone Euro, il est relevé des gains de compétitivités estimés, respectivement, à 2,0% et 1,2%, relevant du différentiel d’inflation favorable.



Bassirou MBAYE

