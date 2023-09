Complaintes sur la tarification des compteurs woyofal : la Senelec rassure ses abonnés

Depuis quelques semaines déjà, les usagers des compteurs Woyofal de la Senelec crient à la surfacturation car n’ayant plus le même nombre de kilowatts à chaque recharge de leur compteur. Exprimé clairement, les 53 kilowattheures livrés aux abonnés au prix de 5.000 francs CFA ont été réduits à 47 kilowattheures, soit une baisse de 6 kilowattheures. Ce qui se révèle incompréhensible aux yeux des abonnés du Woyofal. Il en va ainsi proportionnellement pour 10 000 FCFA et plus.



En réponse à cette complainte, la directrice commerciale de la Senelec, Tabara Ndoye, s’est d’emblée dédouanée en soutenant que « les tarifs appliqués en ce moment sont issus de la décision 2022-54 de la Commission de régulation du secteur de l’énergie du 30 décembre 2022 », non sans préciser que « la Senelec n’a pas la possibilité de fixer les tarifs sans l’aval du régulateur ».



A l’en croire, la Société nationale d’électricité du Sénégal applique encore « les tarifs fixés par ladite commission de régulation, lesquels sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ».



Toutefois, Mme Ndoye admet que les tarifs de l’électricité en vigueur au Sénégal sont les plus chers en Afrique de l’Ouest. « Je peux vous dire que ce sont les tarifs les plus chers de la sous-région ouest-africaine, actuellement. Nous en sommes conscients », a-t-elle avoué. A la question de savoir à quand la baisse des prix de l’électricité, la directrice commerciale dira que « la baisse du coût de la production, avec l’avènement du gaz et du pétrole, pourrait entraîner une diminution du prix de vente de l’électricité ».



Pour s’en convaincre, elle explique que la cherté de l’électricité est la résultante du fuel lourd qu’utilise la Senelec pour la production de son énergie électrique.



1.634.396 abonnés aux compteurs Woyofal



Beaucoup de clients de la Senelec se sont rués aux compteurs Woyofal. Ainsi, selon Mme Ndoye, à la date de juillet dernier, la Senelec a enrôlé « 1. 634 396 d’abonnés aux compteurs woyofal ». Selon elle, « ces abonnés constituent la tranche sociale de la clientèle, c’est-à-dire les clients dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 250 kilowattheures le mois, non sans préciser que le prépayé est facturé mensuellement.



A préciser que les clients de la tranche 1 et 2 sont considérés comme ceux de la couche sociale. Donc, les moins facturés. Par conséquent, ils ne doivent avoir dépassé respectivement la consommation mensuelle de14 446 FCFA et 28 436 FCFA. Autrement dit, ils ont la latitude de payer comme ils veulent leur consommation d’électricité mais sans avoir consommé plus de 14 446 FCFA pour le client de la première tranche et 28 436 FCFA pour la deuxième tranche. A défaut, le client de la première tranche passe directement à la deuxième et la deuxième à la troisième qui n’ont pas tous la même facturation. Fréderic Bassène, en charge de l’innovation à la Senelec, a déclaré pour sa part avoir reçu à la fin de juillet 34.099 réclamations, dont les plus importantes sont relatives à des compteurs bloqués ou à des renseignements sur le compteur Woyofal.



