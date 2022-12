Comportement commercial des « Livreurs »: Maguette Guèye initie une caravane de sensibilisation et de formation sur la sécurité Maguette Guèye, promoteur de l’entreprise, Car rapide prestige est un véritable modèle et référence de l’entreprenariat des jeunes au Sénégal. Détenteur d’une société de «livraison express et de chauffeurs privés », Président du mouvement «Max2roues », pionniers dans le domaine des livraisons au Sénégal, Maguette Guèye évolue depuis quelques années dans la livraison de produits à l’intérieur de la capitale et de sa banlieue avec des motos Jakarta et scooters, dénommés « Thiak-Thiak ».

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Décembre 2022 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

L’initiative très prometteuse et efficace enrôle présentement, de nombreux jeunes et contribue à la politique de l'emploi du pays. Maguette Guèye demande présentement, l’accompagnement des autorités gouvernementales pour caravane de sensibilisation et de formation sur la sécurité et le comportement commercial des « LIVREURS » sur toute l’étendue du territoire sénégalais.



Le mouvement «Max2roues » est en train de faire son bonhomme de chemin dans le domaine de la sensibilisation pour le port de casques et la prudence des conducteurs de deux roues. L’idée ingénieuse d’un jeune entrepreneur de près de 30 ans enrôle plusieurs jeunes qui arrivent à joindre les deux bouts dans le métier de la « LIVRAISON ». A force d’opérer dans un secteur hostile, Maguette Guèye qui emploie plus d’une 50 jeunes a réussi à se faire une place de choix dans la livraison de produits. Il dévient désormais, un modèle et une référence pour la jeunesse sénégalaise avec son apport innovant à la politique de l’emploi des jeunes.



Adoptant une démarche inclusive dans la gestion des affaires de l’entreprise, le jeune entrepreneur séduit et tape à l’oeil des autorités sénégalaises. Malgré sa renommée, Maguette Guèye s’investit pleinement dans la sensibilisation des conducteurs de scooters avec l’organisation du circuit Baobab de Sindia, la 6eme édition de «Max 2 Roues». Il organise périodiquement des courses de motos et vélomoteurs pour sensibiliser les usagers routiers sur le port du casque et la limitation de vitesse.



Pionnier des livraisons « Tiak-Tiak » avec une technologie performante et une digitalisation professionnellement smart. Avec cette option de digitalisation, il permettra de localité les livreures afin de les sécuriser. Mais aussi, s’assurer que le produit à livrer arrive à bonne destination et dans la meilleure des manière. Une fois, le contact établi, il y aura, dit-il, une possibilité de tracer l’itinéraire et savoir à qui, il a affaire. Cela, relève-t-il, va amoindrir les risques d’agression et de vols. Ne s’arrêtant pas à cette option de digitaliser, le patron de Car Rapide Prestige, en partenariat avec l’association « Max2roues » fait beaucoup d’activités de sensibilisation sur le port de casque et de gilets de protection. Son principal souci réside dans sa volonté de faciliter une immatriculation effective des scooters et autres deux roues.



Très conscient des dangers, le jeune entrepreneur a démontré avec insistance l’importance du port de casque et le permis de conduire, constituant l’idéal de son combat. Il lutte incessamment, à renforcer l’image de marque des travailleurs de son secteur d’activités, tout en manifestant une volonté d’aider à se démarquer des malfaiteurs.



Ainsi, dans ses activités de sensibilisation, Maguette Guèye est d’avis que les conducteurs de deux-roues s’identifient à la famille des sports mécaniques. Mais, une mauvaise image leur colle à la peau avec des scènes d’agression, dont souvent sont victimes des citoyens un peu partout. Pour changer la donne, il insiste sur la sensibilisation pour combattre le fléau des agressions par les deux-roues. Et seule possibilité, précise-t-il, consiste à immatriculer et, à faciliter l’obtention de permis de conduire. D’après lui, il est possible d’enlever cette image avec la sensibilisation des jeunes. Leur identification, prévient-il, permettra d’écarter les malfaiteurs de la circulation.



Présentement, le Président du mouvement «Max deux roues» demande l’accompagnement des autorités administratives et gouvernementales pour une extension de ses activités de sensibilisation et de formation sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Mais, il réclame une formalisation du secteur des « LIVREURS » pour mieux aider les jeunes à opérer sur le territoire national et contribuer de manière tangible au développement économique du pays. Maguette Guèye, considérant que la formalisation et l’accompagnement des opérateurs pourraient contribuer à impacter l’employabilité des jeunes, demande plus de financements pour un renouvellement, adapté du parc des « Livreurs».



A retenir, l’oeuvre grandiose et le génie de l’entrepreneur de Car Rapide Prestige n’a pas échappé à l’oeil inquisiteur du premier flic de la République, Antoine Félix Diome lors de son passage à l’Assemblée nationale à l’occasion du vote du budget de son Ministère. Séduit, Antoine Félix Diome avait évoqué avec fierté devant les parlementaires sa surprise en rapport au génie de l’entrepreneur qui gère avec main de maître son entreprise. Fasciné, le Ministre de l’Intérieur conclut que Maguette Guèye avec sa manière particulière et spécifique de motiver ses employés, a certainement, le flaire des affaires.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook