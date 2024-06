Comprendre la Réalité Économique de l'Exploitation Pétrolière au Sénégal ( Idrissa Ba ) Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2024 à 01:38 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal entre dans une nouvelle ère en devenant producteur de pétrole, suscitant l'enthousiasme à travers le pays. Cependant, il est essentiel de ne pas simplifier à l'excès les bénéfices potentiels de cette industrie. L'exploitation pétrolière est un domaine complexe, bien au-delà de la simple production et du prix du baril. Pour évaluer correctement les profits, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs facteurs.



Facteurs Clés de l'Économie Pétrolière

1. CAPEX (Capital Expenditure)

Les dépenses d'investissement, ou CAPEX, sont les coûts initiaux nécessaires pour développer et entretenir les infrastructures pétrolières. Ces dépenses incluent la construction de plateformes de forage, l'installation de pipelines et d'autres infrastructures essentielles pour l'extraction du pétrole. Ces investissements sont généralement très élevés et doivent être amortis sur une longue période.



2. OPEX (Operational Expenditure)

Les coûts d'exploitation, ou OPEX, sont les dépenses courantes liées à la production de pétrole. Ils englobent les salaires des employés, l'entretien des équipements, les coûts de transport, et d'autres dépenses quotidiennes nécessaires pour maintenir les opérations en cours. Ces coûts varient en fonction de la complexité des opérations et de la localisation des champs pétroliers.



3. Cost Oil



Le coût de production brut, ou Cost Oil, représente les coûts récupérés par l'opérateur avant tout partage des bénéfices. Cette étape est cruciale car elle permet à l'entreprise exploitante de récupérer ses investissements et ses dépenses opérationnelles avant de partager les profits restants avec l'État.



Calcul et Répartition des Profits



Le profit réel, ou Profit Oil, est calculé après avoir déduit le CAPEX, l'OPEX et le Cost Oil. Ce profit est ensuite partagé entre le contractant, comme Woodside Energy, et l'État sénégalais, représenté par PETROSEN. Les taxes et royalties sont prélevées sur ce Profit Oil et représentent une part significative des revenus de l'État, mais ces prélèvements n'interviennent qu'après le calcul du Profit Oil.



Vigilance et Audits



PETROSEN doit faire preuve de vigilance face au risque de gonflement du CAPEX par les contractants. Certains peuvent être tentés d'augmenter artificiellement les dépenses d'investissement afin de récupérer plus de coûts avant de partager les bénéfices, ce qui réduirait le Profit Oil pour l'État. D'où la nécessité de réaliser des audits rigoureux. Le remboursement de l'investissement des contractants se fait généralement par le biais du Cost Oil, basé sur les coûts non couverts par année. PETROSEN doit donc vérifier attentivement que les coûts récupérés sont justifiés et légitimes, et il est essentiel qu'ils disposent d'experts qualifiés pour effectuer ces vérifications.



Gestion Rigoureuse et Communication



Bien que l'exploitation pétrolière offre d'énormes opportunités, une gestion rigoureuse et une compréhension approfondie de ses complexités économiques sont indispensables pour en assurer les bénéfices durables et équitables pour tous au Sénégal. Il est également nécessaire de communiquer avec la population pour leur expliquer le fonctionnement de cette industrie, afin d'éviter les attentes irréalistes concernant les richesses immédiates que pourrait apporter le pétrole.



L'exploitation pétrolière au Sénégal peut transformer l'économie du pays si elle est bien gérée. En veillant à une répartition équitable des profits et à la transparence des coûts, l'État sénégalais, avec l'aide de PETROSEN et d'experts comme Idrissa Ba, peut s'assurer que les bénéfices de cette ressource naturelle sont maximisés pour le bien de tous les citoyens. Une communication claire avec la population est également essentielle pour aligner les attentes et garantir un soutien public continu pour cette nouvelle phase de développement économique.

Accueil Envoyer à un ami Partager