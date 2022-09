Conclave Yewwi-Wally: Ahmed Aïdara et Barthélemy Dias, "hrs sujet" se donnent en spectacle Apparemment, les deux maires de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélemy Dias et Ahmed Aïdara sont déterminés à occuper le perchoir de la 14e législature qui s’installe ce lundi.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Septembre 2022 à 07:39 | | 0 commentaire(s)|

L’inter coalition qui était en séminaire de formation de ses élus, a assisté à une scène insolite dès le début de la rencontre de Wallu et Yewwi qui ne devait même pas aborder la question de la présidence de l’Assemblée nationale.



Après leur déclaration successive entre samedi et dimanche, les deux députés-maires se seraient donné en spectacle devant leurs camarades de l’inter coalition Yewwi-Wallu. Tout a débuté avec le maire de Dakar qui hausse le ton et brandit des arguments pour valider sa légitimité à occuper la présidence de l’Assemblée nationale pour le compte de l’opposition.



La réplique d’Ahmed Aïdara n’a pas tardé à se faire remarquer par les membres de la collation dont certains ont tenté de calmer les esprits. Pendant ce temps, le candidat de Wallu, Mamadou Lamine Thiam reste serein de même que ses partisans de la même coalition. La scène insolite laisse toute la salle gênée de voir les deux leaders se donner en spectacle sur un sujet qui n’était pas à l’ordre du jour.



Une scène inattendue, rendant stupéfaite tous les membres de l'inter coalition .

