Condamnation de Sonko: Déthié Fall, Président du PRP apporte son soutien et solidarité

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 20:52

Déthié Fall, Président du PRP apporte, plus que jamais son total soutien et entière solidarité à son ami et frère, Ousmane Sonko.



Ainsi, il demande aux Sénégalais à rester plus que jamais mobilisés contre la tentative du Président Macky Sall d’écarter encore, un candidat à la prochaine présidentielle.



