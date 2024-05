Condamné à 6 mois de prison ferme : « si je n’achète pas le mouton de Tabaski pour ma famille personne ne le fera! » (D. Ndione, prévenu).

Domicilié aux Parcelles Assainies, D. Ndione a été attrait, ce 29 mai, devant la barre du tribunal correctionnel pour offre et cession de drogue. Conducteur de Tiak Tiak de son état, le mis en cause a nié les faits et plaidé son innocence devant la barre. Il ressort des débats d’audience qu’un sachet contenant 12 cornets de chanvre indien a été pris sur l’accusé après la fuite d’une personne avec qui il collaborait.

Selon D. Ndione, il avait été sollicité par cette même personne pour une course moyennant la somme de 3.000FCFA.

« C’est une course qui m’a lié avec cette personne que je ne connais même pas puisqu’elle avait sollicité mes services depuis Grand-Yoff pour le déposer au niveau du marché de l’Unité 17. Arrivé au point indiqué, le client ne m’ayant pas payé, je l’ai dès lors interpellé pour le paiement de l’aller puisqu’on était tombé d’accord pour un aller-retour. Il m’a remis 2000FCFA et me devait 1000FCFA. Je l’ai attendu un moment et comme je ne pouvais plus patienter, j’ai finalement changé d’avis pour le retour et je suis parti à sa recherche dans le marché où je l’ai croisé pour lui remettre sa monnaie de 500FCFA. C’est dans ces circonstances que des policiers en civil sont intervenus pour m’appréhender », a expliqué D. Ndione.

Interrogé sur les raisons de la fuite du client, le mis en cause a confié ignorer la cause.

« Je lui devais 500FCFA c’est pourquoi je l’attendais et quand je l’ai revu je lui ai clairement dit qu’il m’a fait perdre mon temps alors que j’avais d’autres courses à faire mais il a immédiatement pris la fuite en jetant un sachet à côté. Quand les policiers sont intervenus il m’ont arrêté en soutenant que j’étais en relation avec cette personne qui a fui, ce qui n’était pas le cas », a déclaré D. Ndione.



Il ressort également de l’enquête que le sachet a été confié au prévenu, ce que ce dernier a contesté.

« Il ne m’a pas confié le sachet. Il l’a posé sur une table. Les policiers n’ont jamais trouvé le sachet entre mes mains », a soutenu l’accusé.

Interpellé sur ce que contenait le sachet, il a soutenu que les enquêteurs après l’avoir ouvert devant lui ont trouvé du chanvre indien.

« Le sachet appartient au client. J’ai arrêté toute chose malsaine depuis que ma mère est décédée », a déclaré le mis en cause.

« Qui vous fournit ? », lui a demandé le maitre des poursuites.

« De quoi vous parlez. Je vous l’ai dit, le sachet ne m’appartient pas et Dieu est témoin de ce qui s’est passé. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à cette affaire », a répondu le prévenu.



Dans sa réquisition, le procureur a soutenu que le prévenu a été interpellé en possession du sachet contenant la drogue. Selon le maître des poursuites, les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont constants. Il a requis 2 ans d’emprisonnement ferme à l’encontre du jakartaman.



Dans sa plaidoirie, la défense a relevé des variantes.

« Mon client vous dit qu’il opérait en tant que tiak tiak et que le monsieur lui a confié le sachet qu’il a refusé, il l’a alors posé avant de prendre la fuite. Mon client vous a clairement dit qu’il ne peut pas identifier la personne parce qu’il ne la connaît pas. Rien n’a été trouvé par devers lui », a expliqué l’avocat. À l’en croire, on ne peut poursuivre son client pour offre et cession de drogue ni détention de chanvre indien puisqu’aucune preuve n’a été rapporté sur ces faits. Le conseil a demandé sa relaxe au bénéfice du doute.



Statuant, le tribunal a requalifié les faits en détention avant de reconnaître le mis en cause coupable du délit. La juridiction l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme.



« Si je n’achète pas le mouton de Tabaski pour ma famille, personne ne le fera à ma place je vous le jure devant Dieu. On m’a accusé à tort mais Dieu est témoin de la vérité », a immédiatement réagi l’accusé.

« Si vous n’êtes pas d’accord avec le jugement, vous pouvez faire appel », lui a répondu le président du tribunal qui a prononcé la sentence...

