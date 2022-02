Condoléances Porokhane: Macky Sall délègue Samba Ndiobéne et Dame Diop avec 15 millions F CFA Suites aux décès par accidents de 8 femmes membres d'un dahira sur la route de porokhane, le Président de la République a dépêché une forte délégation à Touba avec à sa tête deux ministres, Dame Diop et Samba Ndiobene Ka pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Ainsi une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été remise aux familles des victimes et blessés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 06:03 | | 0 commentaire(s)|



