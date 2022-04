Condoléances : l'ANED de Kébémer chez la famille de Astou Sokhna

Une délégation de l’Association nationale des élus départementaux, dirigée par le vice-président, Ibrahima Mbengue et la secrétaire du Conseil départemental de Kebemer, Fatou Mbengue, s'est rendue à Louga pour présenter leurs condoléances à la famille de Astou Sokhna.

L’association se désole de cette situation et demande que justice soit faite. Selon la secrétaire du Conseil départemental de Kebemer, Mme Fatou Mbengue, ce genre de situation ne doit plus se répéter et en tant que femme, elle trouve cela déplorable, a-t-elle fait savoir.