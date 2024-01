Conférence de Presse / 3e match face à la Guinée : Aliou Cissé rassure les Sénégalais

L’infirmerie se vide petit à petit et ça fait du bien de pouvoir récupérer tous les joueurs. " Lamine Camara et Niakhaté sont bien revenus dans le groupe ", déclare-t-il.



Le Coach n'a pas tardé à remercier tout le peuple Sénégalais, qui ont prié pour lui. « Je tenais à remercier tous les gens qui se sont inquiétés pour moi. Je dis au peuple sénégalais que je me porte bien. »



Pour lui, bien commencer ne veut pas dire bien terminer. "Ça donne un peu plus de confiance en gagnant les deux premiers matchs, mais il faut rester vigilant », ajoute-t-il.



" Ce que nous désirons le plus, c'est de finir premier dans la poule et de bien préparer les 1/8 de finale ", dit-il.



Vu que le Sénégal et la Guinée sont des pays frères et très proches. « Nous pensons à tous ces Sénégalais qui vivent en Guinée et une pensée à tous ces Guinéens qui vivent au Sénégal. Ça restera un match de football et que le meilleur gagne », nous dit M. Cissé.



Nous prions Dieu que la malédiction nous éloigne nous tous. " Nous, on a jamais cru à cette malédiction, on a cru en nos forces. "



Il est important d'être dans la continuité, aujourd'hui, nous sommes dans une position favorable, mais il faut rester concentré.



Pour Aliou Cissé: « C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Ce n'est pas un match amical et on sera au RDV demain ».



Il y a jamais de match ami-ami avec la Guinée, c'est un derby. Mais ça reste un match de football, mais croyez-moi, ça n'aura rien d'un match amicale.



Que ce soit nous que ce soit la Guinée on a tous envie de faire un bon résultat. " Je sais que Kaba veut battre le Sénégal et j'ai envie de l'en empêcher ".



C'est un derby que nous préparons avec la même envie. Un troisième match très important, qui nous permet de consolider les acquis.



Très triste pour Sima, mais il va revenir plus fort. " Concernant Bamba (Dieng) il a eu un petit souci à la cheville, mais il sera opérationnel ", conclut le coach des "Lions".