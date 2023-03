Conférence de presse Benno : la coalition fustige l’attitude de Pastef et dépose une plainte contre Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2023 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

Face à la situation nationale secouée par des émeutes un peu partout dans le pays et en réaction à la communication du leader de Pastef hier dans la soirée qui appelle à la résistance, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a tenu une conférence de presse, ce mardi 21 mars 2023 au siège du parti PLD/Ànd Suqali. À travers une déclaration lue par Boubacar Diassy, Benno Bokk Yakaar dénonce encore une fois de plus, « l’appel à la violence et le refus d’Ousmane Sonko de coopérer avec la justice et les forces de défense et de securité » et les torts causés aux sociétés et services obligés de fermer boutique. » Poursuivant son propos, Boubacar Diassy membre de Benno Bokk Yakaar assure que les morts qui sont survenues lors des manifestations de la semaine dernière ne resteront pas impunis. Ainsi, une plainte sera déposée contre le leader de Pastef...



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Conference-de-presse-Ben...

Accueil Envoyer à un ami Partager