Confessions : pourquoi le marabout d'Adji Sarr a "omis" de remettre les aveux qui compromettent Ousmane Sonko

"Depuis le début de ce scandale sexuel qui a secoué le pays, la jeune femme qui est livrée à elle-même, s’est laissée convaincre par le marabout. Le suivi psychologique qu’elle réclame étant resté lettre morte, Adji Sarr a cru bénéfique de parler en toute confiance à un homme de « Dieu ».



L’abus de confiance du marabout MC Baye MC NIASSE sur sa « talibé », Adji SARR, est manifeste, tout comme la liberté de cette dernière à communiquer avec des personnes de son choix. Quand Adji SARR parle à la presse internationale, c’est un complot orchestré pour nuire. Qu’en est-il quand elle parle à son marabout ?" , a-t-il questionné.



Que dire quand un guide religieux se comporte de la sorte avec son « talibé »





Il poursuit: "MC Baye Niasse a été exhaustif dans le recueil des confessions de la jeune Adji Sarr mais sélectif dans la divulgation de ces même confessions. Le marabout-confesseur a sciemment omis de remettre aux activistes partisans les parties relatives aux horribles sévices sexuels que la masseuse affirme avoir subi de la part de celui qu’elle appelle « le gars »" .



Témoin de séances de partouze



La jeune fille affirme avoir été témoin de séances de partouzes avec des femmes dont elle révèle ouvertement les prénoms. Elle affirme avoir été sodomisée, avec des beuveries forcées de sperme par Ousmane SONKO lui-même. Nous demandons à écouter ces éléments si instructifs.



Ces enregistrement que l’on cache désormais à l’opinion nationale et internationale démontrent un Ousmane Sonko pervers de la pire espèce, avec des pulsions et des désirs dégueulasses ne reculant devant aucune bassesse pour assouvir ses plus bas instincts sur une jeune fille à protéger, pas à exploiter sexuellement.



Récit de la "Robe rouge"



Adji Sarr raconte dans le détail des matinées glauques ou son bourreau sortant aux aurores du lit d’une de ses épouses, vient avec la complicité de Ndeye Khady NDIAYE, la sortir du lit à 5h du matin pour la sodomiser, car ne pouvant pas le faire avec ses épouses légitimes.

Elle précise l’histoire de « la robe rouge » ou Ousmane SONKO a préféré une séance de sodomie avec une pauvre fille que de consommer une réconciliation conjugale avec son épouse qui l’attendait en jolie robe rouge sous son toit.



Le personnage que décrit la jeune femme dans ces enregistrements est un détraqué sexuel qui vient et revient parfois dans un même jour pour assouvir sa soif de domination sur une femme, en sodomisant Adja Sarr dans un jacuzzi, sans aucune pitié. Quelle bestialité !



Pourquoi MC Baye NIASSE ne partage-t-il pas l’ensemble des enregistrements de Adji SARR ?



Selon l'auteur, "« And Samm Jikko Yi », « Jamra » et les autorités religieuses ont du boulot face ces pratiques sexuelles contraires à notre religion principale l’islam. Les organisations de défense des droits des femmes devront se prononcer sur ces pratiques sexuelles humiliantes et dégradantes pour les femmes. Protégeons nos femmes et nos filles de cette perversité ambiante dans notre société.

Ousmane SONKO doit-il diriger notre pays auprès de nos dignes et érudits autorités religieuses de Touba à Tivaoune sans oublier les autres maisons religieuses ? Les femmes sénégalaises seront-elles en sécurité face à ce prédateur que décrit Adja SARR ?

L’heure est aux questions pour les hommes que nous mettons à la tête de nos institutions.

En attendant, le peuple réclame tous les audios des confessions de Adji SARR !"