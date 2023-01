Confiscation Du Pouvoir, Troubles Politiques, Instabilité : Ces malheurs que Macky Sall fait planer sur le Sénégal, selon Mamadou Kani Bèye Maire de la commune de Ndoulo, non moins délégué régional de Taxawu Sénégal et coordonnateur départemental de la coalition Yewwi Askan Wi à Diourbel, Mamadou Kani Bèye met en garde le président de la République. Il estime que Macky Sall est le seul responsable de la tension sociopolitique qui prévaut présentement et assure que ce dernier, du fait de ses calculs politiciens, fait planer plusieurs malheurs sur le Sénégal.

Pour Mamadou Kani Bèye, le seul but visé à travers la procédure judiciaire accusant Ousmane Sonko de viol est de prononcer son inéligibilité. Pointant du doigt le risque d’une instrumentalisation de la justice pour écarter un adversaire politique, il est d’avis que l’attitude du régime en place face à ce dossier risque d’avoir des conséquences énormes.



Dans le même sillage, Mamadou Kani Bèye met en relief ce qu’il assimile à une volonté de confisquer le pouvoir, quel que puisse être le verdict des urnes à l’issue de la présidentielle de 2024. «Que le peuple sache que si Macky Sall et son régime présentent un candidat, il sera autoproclamé président, car Macky Sall n’organisera jamais une élection présidentielle dont il sera le grand perdant», assure Mamadou Kani Bèye.



De son point de vue, les risques de crise majeure à tendance insurrectionnelle ne sont pas à exclure, si Macky Sall opte pour le forcing. «D’ici 2024, il ne faut écarter aucune éventualité de troubles liés à l’expression du mécontentement populaire si Macky Sall présente sa candidature»; laisset-il entendre.



À ses yeux, le forcing est plus que probable. «Ceux qui pensent que Macky Sall fera plus que ses prédécesseurs se trompent lourdement. Il ne quittera ni pacifiquement, ni démocratiquement le pouvoir quelle que soit la vérité des urnes», annonce le maire de Ndoulo.



Du reste, Mamadou Kani Bèye estime que même si Macky Sall ne se présente pas, il le fera au détriment de ses alliés. «L’éventualité d’une troisième candidature pourrait être une fausse piste. Le cas échéant, Macky Sall manœuvrera en faveur d’un dauphin issu de l’Alliance pour la République en écartant les alliés de sa coalition qui auraient des ambitions présidentielles», poursuit-i

