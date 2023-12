Conflit Juridique Majeur : Saliou Mboup de Carrefour Médical Poursuit AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU devant la Cour Suprême pour Illégalité sur un Marché de 65 Milliards Un différend juridique significatif éclate dans le secteur médical, mettant en scène Mr Saliou Mboup, de Carrefour Médical, qui traîne AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU devant la Cour Suprême. L'affaire concerne une allégation d'illégalité liée à un marché colossal de 65 milliards attribué à ASSYETOU CASSE / ASTOU DIOUM et leur société : AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU et ARCD AFRICA SA.



Samedi 2 Décembre 2023

Depuis 2004, Mr Saliou Mboup, entrepreneur émérite du domaine médical, a établi une réputation solide avec Carrefour Médical. Cependant, les récentes décisions entourant le marché de 65 milliards de dollars ont suscité des préoccupations sérieuses, conduisant à une action en justice.



L'allégation :



Saliou Mboup accuse AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU d'illégalité dans l'attribution du marché en question. Il remet en question le processus d'attribution et soulève des préoccupations substantielles quant à la transparence et à l'équité de la procédure. Selon lui, le contrat aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres, et les conditions d'attribution soulèvent des interrogations quant à leur légitimité.



Les Parties Impliquées :



D'un côté, nous avons Mr Saliou Mboup, un entrepreneur médical respecté, et de l'autre, AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU, une entreprise visée par les allégations d'irrégularités. ASSYETOU CASSE / ASTOU DIOUM et leur société : AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU et ARCD AFRICA SA sont également au cœur de cette controverse.



Les Enjeux :



Le marché de 65 milliards de dollars représente une somme considérable, et les enjeux de cette affaire sont multiples. Outre les aspects financiers, cette bataille juridique pourrait avoir des répercussions sur la réputation des parties impliquées et remettre en question l'intégrité des procédures d'attribution de contrats dans le secteur.



Prochaines Étapes :



La Cour Suprême devra examiner attentivement les arguments présentés par les deux parties. La décision qui en résultera pourrait avoir des implications majeures pour l'ensemble du secteur médical, en particulier en ce qui concerne les pratiques d'attribution de contrats.





Ce différend entre Mr Saliou Mboup de Carrefour Médical et AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION - SAU souligne l'importance cruciale de la transparence dans les marchés publics, en particulier dans des secteurs aussi sensibles que la santé. L'issue de cette affaire sera suivie de près, car elle pourrait contribuer à façonner les futures normes et pratiques dans le domaine des contrats médicaux.



