Conflit dans l'est de la RDC : L'UE sanctionne des chefs militaires rwandais Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 16:01

L'Union européenne a imposé lundi des sanctions contre des chefs militaires rwandais et un responsable du secteur minier, en raison de l'offensive lancée par le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, en République démocratique du Congo (RDC).



Ces sanctions prévoient l'interdiction de se rendre dans l'UE ainsi qu'un gel des avoirs dans l'Union pour neuf personnes, congolaises et rwandaises.



Elles visent notamment trois hauts gradés rwandais, Ruki Karusisi, Eugène Nkubito et Pascal Muhizi, et le directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz (RMB), Francis Kamanzi.



Les autres personnes sanctionnées sont des leaders du groupe rebelle M23, dont son président, le Congolais Bertrand Bisimwa.



L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gasabo, basée à Kigali et accusée par Bruxelles de contribuer à l'extraction illégale de minerais en RDC.



Au sein des 27, la Belgique a poussé pour l'adoption de sanctions contre le Rwanda, accusé de violer la souveraineté de la République démocratique du Congo.



Ancienne puissance coloniale à la fois de la RDC (ex-Zaïre) et du Rwanda, la Belgique a été l'un des pays les plus critiques de Kigali depuis que la rébellion du M23, soutenue par Kigali, a lancé en décembre une offensive-éclair dans l'est de la RDC.



Lundi, le Rwanda a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, en l'accusant d'avoir "pris parti" pour Kinshasa "bien avant et pendant" le conflit en cours en RDC.



Le gouvernement belge a regretté une décision "disproportionnée" et va à son tour déclarer persona non grata les diplomates rwandais en poste sur son sol, a réagi le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot.



Soutenus par environ 4.000 soldats rwandais selon les experts, les rebelles du M23 se sont emparés d'une partie du territoire de l'est de la RDC, riche en minerais, dont les grandes villes de Goma et Bukavu.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79357-conflit-dans-l...

