Conflit des Pêcheurs de la Grande Côte : Cayar demande à Ibrahima Diagne de «revenir sur ses propos irresponsables et inappropriés» Les propos tenus lors du dialogue national parle Grand Serigne de Dakar, Mansour Ibrahima Diagne, sur le conflit opposant deux communautés de pêcheurs de la Grande Côte, ont fait sortir les pêcheurs du village traditionnel de Cayar de leurs gonds.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Au cours d’un point de presse, ces derniers ont déploré le fait que «le Chef Lébou ait accusé la communauté des pêcheurs de Cayar d’être à l’origine du conflit les opposant aux pêcheurs de Mboro ».

En effet, le 02 avril dernier, des pêcheurs ont été arrêtés suite aux violents affrontements ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande côte. Une bataille rangée qui avait fait un mort et 37blessés, avec des dégâts matériels estimés à 900 millions FCFA.



Les pêcheurs de Cayar étaient poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui » tandis que leurs collègues de Mboro, eux, devaient répondre des délits de « coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui ».



Il faut dire que ces deux communautés de pêcheurs se regardent en chiens de faïence depuis longtemps. Un conflit qui est un vieux serpent de mer et avait refait surface en 2005, occasionnant même une perte en vie humaine. Une victime tuée par balle au cours d’une bagarre rangée.



Le comité local de pêche de Cayar avait à l’époque alerté sur le danger que représente la pêche avec les filets mono-filaments interdite par le code des pêches mais que continuent de pratiquer certaines communautés.



« Les pêcheurs de Mboro étaient accusés de violer la loi interdisant de pratiquer la pêche aux mono-filaments dans les côtes de Cayar. Cela avait poussé les jeunes du village traductionnel des pêcheurs à arraisonner leurs pirogues.



«A Cayar,nonseulement nous avons la culture de ne pas pratiquer cette pêche mais aussi et surtout nous l’interdisons dans nos eaux. Hélas, ces pêcheurs qui viennent de Mboro font fi de cette loi. Nous nous sommes opposés énergétiquement à ces violations de la loi et cela a débouché sur un conflit », ont expliqué les pêcheurs de Cayar.



Aujourd’hui le calme est revenu entre les pêcheurs qui sont actuellement en pleine période de campagne. D’ailleurs le village traditionnel de Cayar accueille, à présent, les pêcheurs de Guet-Ndar, Yoff et Mboro pour une durée de six mois, ce dans une parfaite harmonie.



L’accès à la zone n’est pas interdit aux communautés saisonnières mais les Cayarois restent stricts face à l’interdiction des mono-filaments. Ils demandent au Grand Serigne de Dakar, Ibrahima Diagne, de « revenir sur ses propos irresponsables et inappropriés ».



Au cours de leur face-à face avec la presse, les pêcheurs de Cayar n’ont pas raté ce chef Lébou qui, selon eux « est loin d’être un régulateur »



Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook