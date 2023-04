Conflit entre Cayarois et Guet-Ndariens : Les pêcheurs de la Langue de Barbarie invitent le gouvernement à réagir, avant l'irréparable

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 06:46 | | 0 commentaire(s)|

Les populations suivent avec intérêt les développements de la situation qui sévit à Cayar, où de violents heurts continuent d'opposer des membres de la communauté des pêcheurs. Or, des centaines de ressortissants de la Langue de Barbarie vivent dans cette partie du pays.



C'est dans cette optique que la population de Guet-Ndar s'est mobilisée pour interpeller le gouvernement, à réagir et prendre des mesures, avant que l'irréparable ne se produise. Ces derniers, ont plus particulièrement, appelé le président de la République à réagir rapidement.



D’après eux, les problèmes qui opposent les pêcheurs de Cayar et ceux de Mboro, ne les concernent nullement.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook