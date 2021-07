Conseil Constitutionnel: Mamadou Badio Camara et Youssou Diaw Mbodj deviennent membres du Conseil

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Par décret présidentiel n0 2021-982 du 26 juillet 2021, Messieurs Mamadou Badio Camara, ancien Président de la Cour suprême et Youssou Diaw Mbodj, ancien premier avocat général près de la Cour suprême ont été nommés membres du Conseil constititionnel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos