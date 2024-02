Conseil d’Administration du Groupe BSIC à Dakar : Le Budget 2024 adopté

M. Mongo AHARH KPESSOU, le « doyen » du Conseil d’Administration du Groupe BSIC, se prononçant sur l’ordre du jour, a indiqué que « l’élément principal a été la finalisation du processus budgétaire ».



En ce sens, il fait savoir que le budget du Groupe BSIC pour l’année 2024 qui leur a été soumis « a été adopté par les membres du Conseil d’administration ».



Il a en outre souligné que « plusieurs projets ont été retenus pour l’année 2024 » non sans ajouter sous forme d’exhortation, que « maintenant c’est à la direction générale de mettre en œuvre ce budget adopté par les membres du Conseil ».



Faut-il le rappeler à l’occasion de ces réunions des filiales et du Conseil d’Administration du Groupe de la BSIC qui ont été lancées le samedi 27 janvier 2024 à Dakar, au Sénégal, il a été relevé un fait important. C’est que « le groupe BSIC connaît une croissance de 25% de son chiffre d’affaires provisoire en 2023 ».



Sous ce rapport, Mamadou DIOUF, le directeur général de la BSIC Holding UEMOA, avait confié que ce dynamisme est également de mise dans toute l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) où les 7 filiales du groupe réalisent un financement cumulé direct de l’économie de 7000 milliards de francs Cfa ces cinq dernières années en plus d’un accompagnement marqué des Etats dans le cadre de la souscription sur les émissions de titres.



Aussi, Sami GARGOURI le directeur général de la BSIC Sénégal, a souligné que « la BSIC est devenue un acteur qui se fait sentir sur le marché avec de nouveaux produits qui ont été lancés avec une offre innovante qui combine à la fois la digitalisation de nos services pour faciliter l’expérience client mais aussi pour faciliter l’accès aux services bancaires. »



En perspective, les autorités de la BSIC ont pris la décision de renforcer les mécanismes existants, notamment, la finance digitale, la finance islamique...



