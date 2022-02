Conseil départemental de Rufisque: Le Président Pape Mamadou Fam fixe ses priorités

Le préfet de Rufisque a installé hier mardi Pape Madou Fam de Yewwi Askan Wi dans ses nouvelles fonctions de président du conseil départemental. A la suite de cet acte solennel tenu à la salle des fêtes de la mairie de ville, le successeur du président Souleymane Ndoye a fixé ses priorités.



Des axes qui ont pour noms : La santé, l’éducation et le développement économique local avec un accent mis sur la coopération décentralisée. Le tout nouveau président du conseil départemental s’est dit disposé à travailler en parfaite harmonie avec l’administration centrale pour l’intérêt exclusif de Rufisque. « Nous avons compris notre mission et nous comptons nous atteler au travail pour concrétiser les aspirations des Rufisquois par rapport à l’éducation, la santé et le développement économique local. Pour ce faire, nous mettrons l’accent sur la coopération décentralisée mais aussi sur la collaboration avec l’Etat central », a souligné Pape Mamadou Fam au terme de la séance qui a eu pour cadre la mairie de ville de Rufisque.



Après le rappel les principes de bonne gouvernance et des prérogatives du président du conseil départemental, mentionne LeTemoin, le préfet Serigne Babacar Kane a laissé le soin au tout nouveau président de l’institution départementale de présider le vote des quatre vice-présidents. Il s’agit de Omar Sène du PUR, Aissita Seck de Takhawou Sénégal, Mbaye Fall MRDS, de Fatou Diallo Pastef. Pour les secrétaires élus, le conseiller départemental a largement porté son choix sur trois candidats. Il s’agit de Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye du PUR, d’Aminata Koné comme deuxième secrétaire élue et enfin d’Amath Wade qui clôture la liste des secrétaires élus.