Conseil des ministres: Macky Sall "blinde" Assome et renforce la Casamance Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 10 février 2021 a vu la nomination par décret présidentiel 5 natifs de la Casamance naturelle dans des positions de responsabilité institutionnelle. Sur les 5 décrets du jour, 4 sont relatifs à la nomination aux postes de 2 Présidents de conseil d'Administration (PCA) et de 2 Directeurs généraux.

Charles Bachir Niang, Marspress estime que c'est ainsi que Driss Junior Diallo, ingénieur financier de formation et banquier de son état, est arrivé comme nouveau DG de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé et d'Entrepôt (ORSRE) au ministère du Commerce et des PME. Il a pour PCA Mohamed Mbengue, enseignant de métier, combattant pour une éducation pour tous. De plus, Bacary Diatta, Dr vétérinaire et océanographe sorti des universités de l'Union Soviétique Russe est passé Directeur général du Laboratoire national de contrôle et d'analyse au ministère du Commerce et des PME, avec comme PCA Khalilou Danfa, gestionnaire de son état.



D’après lui, ces décisions du Chef de l'Etat très bien saluées de Ziguinchor à Kolda en passant par Sédhiou où elles sont perçues par bien des gens comme un facteur de motivation des militants à travailler pour inverser les tendances politiques.



De mémoires d'hommes, jamais en un communiqué, un président de la République a pris pareilles mesures en faveur des cadres politiques d'une région comme la Casamance. « Du côté de la jeunesse de la mouvance présidentielle, particulièrement de Benno Bokk Yakaar (BBY) la satisfaction est totale car cette surprise était la moins attendue de Son Excellence Monsieur Macky Sall dans ce contexte. Mieux, les jeunes membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) se disent très honorés à travers les nominations de Driss Junior Diallo et de Khalilou Danfa, 2 jeunes de l'Alliance pour la République, connus pour leur engagement inouï à la cause du parti au pouvoir et aux côtés de Mme Assome Aminata Diatta, sous le leadership éclairé du mentor Macky Sall », dit-il.



De l'avis des observateurs, c'est Benno Bokk Yakaar qui se trouve renforcé pour gagner en souffle par la responsabilisation des jeunes qui répondent au mot d'ordre politique de Assome, femme de développement, très dévouée, qui abat un travail de titan en Casamance, particulièrement dans les bases de Ziguinchor et de Bignona pour inverser les dernières tendances ayant placé BBY deuxième lors de la présidentielle passée.



D'un point de vue politique, relève-t-il, ces derniers décrets portant nominations de personnalités citées à fait l'objet d'un décryptage objectif. Le message est perçu, très clairement d'ailleurs, comme un acte posé par le patron de la coalition au pouvoir, sous le leadership d’Assome Aminata Diatta appelée à diriger le front sur terrain à reconquérir.



Ainsi, insiste-t-il, c’est au Ministre du Commerce de relever le défi de l'unité des camarades de parti. « Elle en a les aptitudes et le reflex réaliste pour s'être déjà distinguée comme un responsable politique ferme, posé, réconciliant et acquis à toutes Initiatives qui fédèrent les forces autour de Macky Sall. Ça jubile en Casamance », conclut-il.



