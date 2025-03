Conseil des ministres : Ousmane Sonko annonce un pacte de stabilité d'ici 1er mai Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 20:43 | | 0 commentaire(s)|

Lors du conseil des ministres du 5 mars 2025, le Premier ministre a évoqué la première réunion tripartite réunissant le gouvernement, les syndicats et le patronat. Selon le communiqué officiel, cette rencontre a permis de « recenser les préoccupations des partenaires sociaux et de dresser un état des lieux du contexte économique national ainsi que des accords en cours ». Les syndicats ont mis en avant des revendications touchant plusieurs secteurs, notamment la santé, l’éducation et les collectivités territoriales. De son côté, le patronat a souligné la nécessité de rembourser la dette intérieure et de renforcer le dialogue entre les secteurs public et privé, notamment à travers la loi sur le contenu local et un projet de loi sur le patriotisme économique. À la suite de ces échanges, le Premier ministre a déclaré que « le gouvernement s’engage à élaborer un pacte national de stabilité sociale d’ici le 1er mai 2025, qui conclura des discussions sociales inclusives prévues au plus tard le 2 avril ». Par ailleurs, le coût de la vie a également été abordé. Le communiqué précise que « le gouvernement intensifie ses efforts pour réduire le coût de la vie, relancer les chantiers publics, assurer l’équité salariale et régler les arriérés de paiement ».



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79175-conseil-des-mi...

