Conseil des ministres décentralisés à Thiès: Un mémorandum des maires du département de Tivaouane attend Macky Sall

Porté hier sur les fonts baptismaux, le Cadre de concertation des maires du département de Tivaouane (Ccmdt) est déjà d’attaque, pour se mettre au service des populations. C’est ce qui ressort des premiers mots prononcés par Demba Diop dit Diop Sy, maire de Tivaouane, porté à la tête de la structure. C’est ainsi qu’il a annoncé des initiatives à mettre en œuvre, dans le cadre du séjour du président de la République Macky Sall et son gouvernement à Thiès, pour les besoins du conseil des ministres décentralisés prévu courant février 2023, informe L'As.



A cette occasion, le Cadre travaille à l’élaboration d’un mémorandum qui sera adressé au chef de l’Etat et passant en revue les problèmes du département liés surtout au développement des différentes communes. L’objectif du mémorandum, souligne-t-il, est de servir de piste permettant de décliner les véritables priorités. De l’avis de Diop Sy, il reste beaucoup à faire dans le département de Tivaouane. Il cite la concrétisation de demandes sociales en matière d’infrastructures routières. Et sur ce plan, il a insisté sur la route Tivaouane-Pamba Darou Alpha ; l’axe Pire-Méouane ; la route de Thilmakha, etc. Dans le département de Tivaouane où sont implantées de nombreuses industries minières, indique-t-il, certaines communes n’ont même un mètre de route bitumée. Il s’y ajoute une commune dont le périmètre est dans un titre foncier minier qui n’a aucune possibilité d’opérer des lotissements, sans compter les zones sans eau. Selon Diop Sy, tous ces problèmes seront posés dans ce mémorandum, l’Etat étant là pour encadrer et aider à leur prise en charge. Comme s’il voulait en même temps dégager une piste de solutions, il évoque «le projet agricole à Mont-Rolland, qui donne des résultats depuis 5 ans, en offrant de l’emploi aux jeunes et aux femmes. Il serait bien de le dupliquer dans d’autres zones du département».



Maire de Méouane et président de l’Association des maires pour le développement de la commune de Méouane, par ailleurs premier vice-président du Ccmdt et porte-parole du jour, Cheikh Sall indique que le cadre s’inscrit également dans une logique de renforcement de l’intercommunalité. Demba Diop dit Diop Sy est d’avis que sa mission première est de renforcer la solidarité entre les maires et de faire en sorte que la promotion de cette intercommunalité soit une réalité. En effet pour lui, les problèmes sont nombreux et variés et nécessitent une approche collégiale. Cette perspective est aussi importante à ses yeux, pour être éligible et pouvoir capter certains projets en faveur des populations du département.