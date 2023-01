Conseil interministériel: Après les 10 de 2017, voici les 23 "Commandements" sur la route

Le premier Ministre a présidé ce lundi, un conseil interministériel à Diamniadio comme l’avait annoncé le Chef de l’Etat après l’accident, survenu dans la nuit du samedi 7 à dimanche 8 janvier à Sikilo, dans la région de Kaffrine, ayant enregistré 39 morts et 79 blessés.

Estimant que la sécurité routière est une priorité, le gouvernement après plusieurs heures d’échanges avec les ministres concernés et les acteurs du transport, 23 mesures ont été prises pour lutter définitivement contre l’insécurité routière. Le premier ministre, declinant ces mesures a rappelé le caractère urgent d'agir pour amoindrir les accidents de la route sur l'étendue du territoire national. Ainsi, il a invité l'ensemble des ministres impliqués à veiller à l'application des mesures dans les plus brefs délais. La relation en ouolof par Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal



Abdoulaye Fall / Thiala Loum