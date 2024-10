Conseil interministériel de Diamniadio : Le discours de Mamadou Diagna Ndiaye, le président du CNOSS Prenant la parole lors de la présentation du programme ‘’Sénégal 2050’’, en présence du Président Bassrou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et d’autres personnalités, Mamadou Diagna Ndiaye, le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais et du Comité d'organisation des Jeux olympiques, a saisi l'opportunité d'attirer leur attention sur les préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, un événement d’une dimension mondiale. L’intégralité de son discours.

Monsieur Le Premier Ministre,

Mesdames, Messieurs Les Ministres,

Chers Participants,



Monsieur le Premier Ministre, ce Conseil interministériel vient à son heure et nous donne l'opportunité d'attirer votre haute attention sur les préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



Cet évènement, une première en Afrique, est le résultat des efforts collectifs, soutenus et coordonnés des Autorités de la République et du Mouvement Olympique sénégalais.

Comme l’a rappelé Monsieur le Président de la République, nous sommes inscrits, ensemble, dans une dynamique de co-construction.



Je voudrais rappeler que le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 202 6est mis en place pour conduire le processus de préparation et de livraison des Jeux,en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes.



Nous avons très tôt inscrit notre action autour de deux objectifs majeurs :



1. La définition du cadre institutionnel qui identifie, délimite et organise le rôle des parties prenantes que sont le Comité International olympique, propriétaire des Jeux, l’État du Sénégal, la Ville de Dakar, et le Comité national olympique et sportif sénégalais, pour conformer nos méthodes et nos actions au Contrat d’Hôte, qui constitue le référentiel des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.





2. La mobilisation et l’implication des parties prenantes nationales partenaires de la livraison des Jeux.



Prenant conscience de l’enjeu que constitue les JOJ Dakar 2026, des activités soutenues ont rythmé l’agenda de préparation et des points d’étape ont fait l’objet de présentations régulières au Gouvernement du Sénégal et au Comité International Olympique :

- Lors des sessions du CIO (138ème à Tokyo, 141ème à Mumbai )

- Devant la commission exécutive (octobre 2022, novembre 2023)

- Devant la commission d’évaluation (octobre 2022, septembre 2023)

- Et récemment, le 26 décembre 2023 à Dakar lors du Conseil Présidentiel sur les JOJ, sous l'ancienne Administration.

-

Toutes ces instances ont pu apprécier le travail réalisé par le Comité d’organisation, en conformité avec les engagements contenus dans le Contrat d’Hôte, et ainsi mesurer les jalons importants qui ont été franchis, notamment :



- L’élaboration de la feuille de route stratégique (Plan d’Edition),

- La finalisation du Programme Sportif de Dakar 2026 dans une logique d’optimisation budgétaire,

- Le démarrage et le suivi rapproché des travaux de construction/réhabilitation des sites et des infrastructures destinés à accueillir les Jeux,

- Le lancement de la phase opérationnelle des Jeux avec l’identification exhaustive des acteurs qui en ont la responsabilité,

- La conduite des activités d’engagement et de mobilisation de la jeunesse sur tout le territoire national.

-

Monsieur le Premier Ministre,



Si nous avons pu jusqu’ici, être au rendez-vous à chacune des étapes, c’est parce que nous avons su mettre en place un modèle de livraison qui privilégie la responsabilisation de chaque acteur grâce à l’appui de votre Administration, à travers tous les ministères impliqués. A titre d’exemple: En collaboration avec le Ministre de l’Éducation Nationale, nous avons décidé le lancement dans les prochains jours du concours de la Mascotte des JOJ à l’échelle de tous les établissements scolaires du Pays.



Je saisis l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements à toute votre Administration ici présente, pour le précieux accompagnement de leurs services respectifs aux côtés du Comité d’organisation.



Les JOJ Dakar 2026 s’inscrivent dans la ligne qui place la Jeunesse et le Sport au cœur des dynamiques de transformation.

Réussir ce pari suppose également une coopération puissante avec les membres de la grande famille olympique à travers :



- La consolidation des partenariats avec l’ACNOA, l’ACNO, les Fédérations Internationales, les autres Comités nationaux olympiques ;

- La mise en œuvre des Conventions avec les Comités d’organisation des Jeux olympiques de Beijing 2022,Paris 2024, Milano Cortina 2026 et en perspective, Los Angeles 2028.

-

Par ailleurs, le partage avec des Pays et organisations internationales ayant acquis une forte expérience dans l’organisation des Jeux olympiques est en cours avec le soutiende la République Populaire de Chine et de son Comité National Olympique, du Japon à travers la Fondation Nippone, de la Corée du Sud, de la République du Tatarstan, partie intégrante de la Fédération de Russie et, plus généralement, de plusieurs pays de l’Union européenne.



Ces partenariats renforcent ainsi les atouts du Comité d’Organisation dans la poursuite de l’objectif de livrer des Jeux dignes du Sénégal et qui feront la fierté de la jeunesse africaine.



Nous avons conscience que c’est une préoccupation forte du Gouvernement. En témoigne la minutie avec laquelle les travaux préparatoires de ce Conseil Interministériel ont été menés sous la conduite du MinistreSecrétaire général du Gouvernement, avec à ses côtés Madame le Ministre des Sports de la Jeunesse et de la Culture.



Les échanges ont mis en exergue deux consensus forts :

- Le renforcement de l’implication de toutes les parties prenantes nationales en particulier la Jeunesse et les Territoires,

- L’utilisation transparente et rationnelle des ressources financières, en veillant à ce que les Jeux produisent le maximum d’impact et d’héritage. Le Coordonnateur Général y reviendra.

-

A propos des territoires, il s’agit d’intéresser le plus grand nombre de collectivités, à côté de la Ville de Dakar, et des Communes de Diamniadio et de Saly qui sont, elles, membres du Comité d’organisation et, à ce titre, accueillent déjà des activités culturelles dans le cadre du « Festival Dakar en Jeux ».



Monsieur Le Premier Ministre,

Le socle du projet Dakar 2026 est articulé autour de la vision : « La Jeunesse et le Sport, pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d’inspiration pour l’Afrique ».



Cette vision, qui a été pensée par la communauté universitaire nationale et les organisations de jeunesse, reste notre crédo et nous impose de nous ouvrir à tous les segments de la société. Ainsi, le Comité d’Organisation implique dans toutes ses activités, les acteurs de la Société civile, du Patronat et des Syndicats de travailleurs.



Je voudrais enfin vous remercier, Monsieur le Premier Ministre, de cette nouvelle dynamique que vous suscitez et vous prie de bien vouloir transmettre à monsieur Le Président de la République tout notre respect pour l’intérêt qu’il porte aux JOJ Dakar 2026 et pour son soutien de tous les instants.



Qu'il me plaise de rappeler que nous avions apprécié en son temps sa prestation sur le thème "Jeux Olympiques et Développement Durable" à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, parallèlement à son entretien riche d'enseignements avec les équipes techniques du CIO, conduites par le Président Thomas Bach.



En recevant ce dernier, en séjour au Sénégal à partir de demain avec l'ensemble des membres africains du CIO, en signe de consécration de la Place de Dakar pour une Première en Afrique, il réitère, ce faisant, son attachement au Mouvement olympique ainsi que l'intérêt qu’il accorde au succès des JOJ Dakar 2026.



Je vous remercie de votre aimable attention



