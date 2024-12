Conséquences et impacts sociaux des changements climatiques : plus de 2 millions de Sénégalais et 55% des ménages sous le seuil de la pauvreté, d’ici 2050

Le changement climatique constitue l’un des plus grands défis auxquels le Sénégal est confronté. Le pays, déjà vulnérable en raison de sa dépendance aux ressources naturelles et de sa situation géographique, se trouve à un moment charnière. Le Rapport national sur le Climat et le Développement (2024), publié par la Banque mondiale, dresse un tableau détaillé de l’impact du changement climatique sur l’économie, la société et l’environnement. Ce document propose également des stratégies et fait des recommandations pour renforcer la résilience du pays, tout en poursuivant ses objectifs de développement. Auparavant, il explore en profondeur les secteurs les plus touchés par le changement climatique, revient sur les prévisions économiques et les stratégies d’adaptation essentielles pour un développement durable.



LES ENJEUX CLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA VULNERABILITE DU SENEGAL AU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Le Sénégal est particulièrement exposé aux effets du changement climatique, notamment en raison de sa large façade maritime et de son économie fondée sur l’agriculture et la pêche. L’élévation du niveau de la mer, l’érosion des côtes, la baisse des précipitations et l’augmentation de la température moyenne menacent non seulement les infrastructures du pays mais aussi ses moyens de subsistance. Le rapport souligne que l’érosion côtière est responsable de pertes économiques estimées à 3,3% du Produit intérieur brut (PIB), et les conséquences de cette érosion ont déjà un impact négatif sur les terres agricoles et les zones résidentielles en bord de mer.



Le secteur agricole, qui reste dominé par des pratiques agricoles pluviales peu productives, souffre particulièrement des sécheresses prolongées et des irrégularités climatiques. Or, l’agriculture représente environ 15% du PIB et constitue la principale source de revenus pour un large segment de la population, en particulier les populations rurales. Le stress hydrique, c’est-à-dire la pression accrue sur les ressources en eau, a des effets délétères sur l’agriculture et sur l’approvisionnement en eau potable, deux secteurs directement influencés par les changements climatiques.



IMPACTS SOCIAUX : PAUVRETE, INEGALITES ET VULNERABILITES: «55% DES MENAGES SENEGALAIS SONT A UN CHOC ECONOMIQUE PRES DE BASCULER SOUS LE SEUIL DE PAUVRETE»



Le changement climatique aggrave les inégalités sociales existantes. Les populations les plus vulnérables, notamment les pauvres vivants en milieu rural et les communautés côtières, sont les plus durement affectées. Le rapport estime qu’avec l’inaction, «plus de 2 millions de Sénégalais pourraient sombrer dans la pauvreté d’ici 2050, avec des conséquences catastrophiques sur la santé, l’éducation et la qualité de vie en général». En effet, «55% des ménages sénégalais sont à un choc économique près de basculer sous le seuil de pauvreté» ; ce qui signifie que la résilience des ménages doit être au cœur des politiques de lutte contre le changement climatique.



Les inégalités géographiques sont également marquées. Les zones urbaines, bien que mieux protégées par rapport aux zones rurales, présentent leurs propres défis liés à l’urbanisation rapide et non planifiée. Dakar, par exemple, qui génère 25% des émissions nationales, est particulièrement vulnérable aux inondations et à l’érosion côtière.



«LES PERTES ECONOMIQUES LIEES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POURRAIENT ATTEINDRE 3 % A 4 % DU PIB SENEGALAIS DES 2030, ET 9,4% D’ICI 2050»



Concernant les prévisions économiques et impacts du changement climatique sur le PIB et la productivité, le rapport de la Banque mondiale prévoit que, sans actions d’adaptation, «les pertes économiques liées au changement climatique pourraient atteindre 3 % à 4 % du PIB sénégalais dès 2030, et 9,4 % d’ici 2050». Ces pertes seraient principalement causées par la réduction de la productivité dans des secteurs vitaux comme l’agriculture, la pêche et l’énergie, ainsi que par les destructions d’infrastructures dues aux phénomènes climatiques extrêmes (inondations, sécheresses, vagues de chaleur).



L’impact est particulièrement significatif sur l’agriculture, qui constitue non seulement un pilier économique majeur mais aussi une source de subsistance pour une large proportion de la population. Et pour cause, le rapport mentionne que les rendements agricoles pourraient diminuer de manière substantielle, en raison des changements dans les régimes pluviométriques et des températures élevées. Cela affecterait directement la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs.



CONSEQUENCES DE L’URBANISATION NON PLANIFIEE : «LA POPULATION EXPOSEE A DES RISQUES D’INONDATION POURRAIT AUGMENTER DE 20% A 30% DANS LA CAPITALE D’ICI 2050»



En parallèle, la croissance démographique dans les villes sénégalaises exacerbe les risques climatiques. Ainsi, la ville de Dakar, qui connaît une urbanisation rapide, est particulièrement vulnérable aux inondations, à la pollution et à l’élévation du niveau de la mer. Le rapport souligne que «la population exposée à des risques d’inondation pourrait augmenter de 20% à 30% dans la capitale d’ici 2050». Cette situation pourrait entraîner des coûts colossaux pour la réhabilitation des infrastructures et des maisons, ajoutant une pression supplémentaire sur les finances publiques.



Les effets du changement climatique sur la santé sont également préoccupants. «L’augmentation des températures et les phénomènes climatiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses) pourraient aggraver les maladies liées au climat, telles que les maladies vectorielles (malaria, dengue), et déstabiliser davantage les systèmes de santé, déjà fragiles». Les populations rurales, souvent sans accès à des infrastructures de santé adéquates, seront les plus exposées à ces risques sanitaires.



LES STRATEGIES D’ADAPTATION, UNE VOIE INCONTOURNABLE, EN PLUS DE LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE CLIMATO-INTELLIGENTE



Le secteur agricole est au cœur des priorités d’adaptation. Le rapport propose plusieurs mesures pour rendre l’agriculture plus résiliente aux changements climatiques, notamment l’adoption de variétés de cultures résistantes au climat, la promotion de l’agro-écologie et l’amélioration des techniques de gestion de l’eau telles que l’irrigation. Ces actions permettraient de maintenir la productivité agricole tout en limitant les impacts des sécheresses et des irrégularités des précipitations.



Le rapport insiste également sur le rôle central de la gestion durable des ressources en eau, notamment à travers des pratiques d’économie d’eau et des projets d’irrigation à plus grande échelle. La mise en place de solutions fondées sur la nature, telles que le reboisement des zones de mangroves, serait également bénéfique pour protéger les écosystèmes côtiers tout en réduisant la salinisation des terres agricoles.



RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE: «INVESTIR DANS DES SOLUTIONS RESILIENTES POUR LES VILLES»



Dans les zones urbaines, l’adaptation au changement climatique passe par l’amélioration des infrastructures et une meilleure gestion des risques. Le rapport recommande «d’investir dans des solutions résilientes pour les villes, telles que des systèmes de drainage améliorés, des infrastructures de protection contre les inondations, et des politiques de gestion durable des déchets. L’adoption de pratiques de construction respectueuses du climat et une meilleure planification urbaine aideraient les villes sénégalaises à se préparer à l’expansion rapide de leur population et aux risques climatiques.»



Cependant, prévient l’étude, l’urbanisation rapide, si elle est mal gérée, pourrait exacerber les inégalités climatiques, avec des zones sensibles aux risques environnementaux (inondations, pollution) où les populations pauvres vivent souvent dans des conditions précaires. Dès lors, une planification urbaine inclusive et durable est donc essentielle pour assurer la résilience des villes sénégalaises.



Relevant le potentiel considérable en matière d’énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et éolienne, que possède le Sénégal, le rapport recommande d’«investir massivement dans ces secteurs afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de favoriser une transition énergétique vers un modèle bas-carbone». Cela permettrait non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduire les coûts de production d’électricité, qui sont actuellement parmi les plus élevés en Afrique de l’Ouest.



L’utilisation du gaz naturel comme solution de transition est également proposée, bien que le Sénégal se doive de veiller à ne pas se laisser «enfermer» dans des investissements à long terme dans des infrastructures à forte intensité de carbone. Le pays pourrait ainsi «tirer parti de ses ressources en gaz pour réduire progressivement sa dépendance aux combustibles fossiles, tout en continuant à développer des énergies renouvelables».



MOBILISATION DES FINANCEMENTS ET GOUVERNANCE: LES BESOINS FINANCIERS EVALUES «A 8,2 MILLIARDS DE DOLLARS SUR LA PERIODE 2025-2030 ET A 10,6 MILLIARDS DE DOLLARS SUR LA PERIODE 2031-2050»



Le financement de l’action climatique reste un défi majeur. Le rapport évalue les besoins financiers «à 8,2 milliards de dollars sur la période 2025-2030 et à 10,6 milliards de dollars sur la période 2031-2050. Ces financements sont indispensables pour mettre en œuvre les stratégies d’adaptation et de transition énergétique. Il est crucial que ces ressources soient obtenues non seulement grâce à un soutien national mais aussi par la mobilisation de financements internationaux».



Le Sénégal doit également, selon l’étude, renforcer la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles, de planification urbaine et de transition énergétique. La coordination entre les secteurs public et privé, ainsi qu’avec les partenaires internationaux, est essentielle pour garantir que les actions climatiques soient mises en œuvre de manière efficace et qu’elles répondent aux besoins des populations les plus vulnérables.



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, A LA FOIS UN «DEFI MAJEUR» ET UNE OPPORTUNITE «UNIQUE» POUR LE SENEGAL DE «REDEFINIR» SON «MODELE DE DEVELOPPEMENT»



Le rapport de la Banque mondiale révèle que le changement climatique représente un «défi majeur pour le Sénégal, mais qu’il offre également une occasion unique de redéfinir le modèle de développement du pays». En adoptant une approche inclusive, résiliente et durable, et en mettant en œuvre les stratégies proposées dans le rapport, «le Sénégal peut se positionner comme un leader dans la lutte contre le changement climatique en Afrique de l’Ouest».



«La transition énergétique, l’agriculture climato-intelligente, la gestion des ressources en eau et le renforcement de la résilience urbaine sont des priorités incontournables pour un avenir prospère et durable». Toutefois, la réussite de ces transformations «dépendra de la mobilisation des ressources nécessaires et de la volonté politique de mettre en œuvre des politiques ambitieuses et cohérentes à l’échelle nationale et internationale».



