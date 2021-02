Conservation des vaccins: avec 3,5 milliards F CFA, le Sénégal se dote de 1117 réfrigérateurs Pour la conservation des vaccins anti covid, le Sénégal se dote de mille cent dix sept (1117) réfrigérateurs, sur un budget de 3,5 milliards de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 07:09 | | 0 commentaire(s)|

Dans l'attente des doses de vaccin, le Sénégal a travaillé en amont pour disposer d'une chaîne de conservations adéquates sur le circuit de dissémination, renseigne Kritik.



Et selon le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ses services travaillent depuis des semaines pour la mise en norme dans la réception des candidats vaccins.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos