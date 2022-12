Construction de la plus grande centrale électrique à gaz du Sénégal : la signature d’un contrat de financement de 330 millions d’euros en Direct sur Leral TV West African Energy (WAE) et African Finance Corporation (AFC) vont procéder à la signature d’un contrat de financement de 330 millions d’euros pour la construction de la plus grande centrale électrique à gaz du Sénégal. La centrale à cycle combiné du Cap des Biches aura une capacité de 366 mégawatts (MW), soit près de 23 % de la puissance installée du Sénégal et l’équivalent en électricité nécessaire pour alimenter environ 500 000 foyers sénégalais.

Elle se fait en partenariat avec CalikEnerji, une société turque d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) et General Electric, qui fournira les turbines à gaz. West AfricanEnergy, une société anonyme entièrement détenue par des privés sénégalais et par Senelec, a déjà entamé les travaux de construction de la centrale à cycle combiné du Cap des Biches. L’état d’avancement du projet est évalué à 40 pour cent pour un montant de 72 milliards de F CFA.



Ce modèle de partenariat public-privé synthétise parfaitement un des axes du Plan Sénégal Emergent (PSE)qui consacre l’accès à une énergie de qualité, en quantité suffisante et à moindre coût comme condition préalable à l’émergence, d’une part, tout en participant à la mise en application de la loi sur le contenu local.



AFC est une institution financière multilatérale africaine spécialisée dans le financement des infrastructures en Afrique. Elle compte 28 pays membres, dont le Sénégal. Elle a été créée pour accorder des financements et proposer des solutions initiées par le secteur privé dans les domaines des infrastructures, des ressources naturelles et des projets industriels dans toute l’Afrique. À ce jour, l’AFC a investi plus de 8,4 milliards de dollars dans 35 pays africains.



Son Président et Directeur Général Samaila Zuvbairu accompagné d’une forte délégation et monsieur Samuel Sarr, CEO de West African Energy, procèderont à la signature du contrat de financement en présence de représentants du gouvernement.

La cérémonie de signature de ce contrat de financement de 330 millions d’euros sera retransmis en Direct sur Leral TV et aura lieu le 7 décembre à 11 heures au Pullman Teranga.



La presse nationale et internationale y est conviée.



