Consulat général de France au Sénégal-Décès de Ibrahima Gueye : hommage à un homme toujours souriant et aimable

Il assurait l’accueil des usagers au consulat général de France au Sénégal depuis 2018, et il avait été auparavant employé pendant plusieurs années à la trésorerie générale de France à Dakar.



Nous garderons de lui l’image d’un collègue généreux et unanimement apprécié.



Tous les agents de l’ambassade et du consulat général adressent leurs sincères condoléances et expriment leur tristesse et leur soutien à son épouse, à ses enfants, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches.