Contentieux: Pour ne pas allouer 100 millions F CFA à son ex-épouse, Abdoul Mbaye corse sa défense Sans aucun doute, l'un des bras de fer les plus longs en cette décennie qui oppose l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-épouse, Aminata Diack. Le procès d'hier a été renvoyé jusqu'au 07 octobre prochain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|

Les 100 millions de francs CFA qu'il doit allouer à son ex-épouse devaient être au cœur des débats hier.



La Cour d'appel de Ziguinchor renvoie les deux parties au 07 octobre prochain.



L'ancien Pm constitue Me Kory Sène pour appuyer Me Sadel Ndiaye. Pour rappel, Abdoul Mbaye avait gagné la dernière manche à Dakar, mais fera face cette fois-ci à une défense sur ses gardes.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos