Contentieux: Wally Seck condamné à payer 11 millions F CFA à... Suite à un contentieux autour d'une villa sise au quartier Nord Foire, le chanteur Wally Seck devrait casquer onze (11) millions de nos francs en cause d'amende.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Le fils de feu Thione Ballago Seck a eu des démêlés avec le bailleur de la villa et a été débouté par le tribunal.



Le juge d'appel l'a condamné à payer onze (11) millions de francs CFA d'arriérés de loyer.



Les arguments du chanteur ont été balayés par le bailleur et le juge.

