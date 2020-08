Contentieux avec Akilee - La Senelec a court d'électricité La société dirigée par Pape Demba Bitèye a saisi le juge pour solliciter une main levée et jure qu’Amadou Ly n’est plus Dg d’Akilee, renseigne Libération.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 08:47

« Un blocage prolongé de ses comptes risque de conduire à une rupture de la fourniture d’énergie et conséquemment entraîner des émeutes telles que le Sénégal en avait connu », alertent les avocats de Senelec.



L’audience prévue le 24 août prochain, Akilee attaque encore et réclame un milliard de nos francs pour des dédommagements.



Le compte de la Senelec logé à Ecobank est bloqué pour une créance de 2,6 milliards F CFA.



