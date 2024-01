Contrat d'exclusivité des droits Fanzones au Sénégal : Le DG de NWTV remet les pendules à l'heure et confirme la RTS

Depuis quelques jours, des gens malintentionnés pour les uns et manipulés pour les autres véhiculent des contre-vérités sur le contrat d'exclusivité de la RTS et des FanZones dont l'organisation et la commercialisation sont confiées à SD Consulting.



Pour couper court à ces spéculations qui n'ont aucun fondement, New World télévisions SA a adressé un courrier à Racine Talla, DG de la RTS, pour mettre les choses au point...

Dans un courrier en date de ce jour, la lettre ayant comme objet : contrat de licence Caf TotalEnergie Can 2023 - exclusivité sur le territoire sénégalais, le Directeur de NW télévisions écrit :" Dans le cadre de la distribution audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergie CAF

2023, actuellement en cours en Côte d'Ivoire, je tiens à vous confirmer que, conformément à l'article 7

du contrat CAF-NWTV/RTS, la RTS détient la licence exclusive des droits de diffusion en clair (free-to-air)

pour la retransmission via la télévision, la radio et la diffusion publique (Fanzones) au Sénégal."



Se voulant intransigeant, Nimonka Kolani, Dg de NWTV, menace toute personne qui voudra perturber cet accord. " Toute personne, qu'elle soit privée ou publique, enfreignant ces droits fera l'objet de poursuites pour contrefaçon " conclut-il.

