Contre les attaques d’artistes: Le Secrétariat général de la Biennale de l’Art africain contemporain dément et précise... Le Secrétariat général de la Biennale de l’Art africain contemporain a constaté des sorties dans les médias d’articles ou de collectifs d’artistes qui fustigent l’organisation de la quatorzième édition de la Biennale de l’Art africain contemporain qui s’est déroulée du 19 mai au 21 juin 2022 à Dakar et demandent un audit, dont acte. Ledit Secrétariat promet de mettre à la disposition du Comité d’orientation pour validation et soumission à l’autorité, le rapport d’activités et le bilan financier du Dakart’2022.

Le Secrétariat général de la Biennale, à travers un communiqué informe qu’il suit un processus bien établi de ses opérations dans l’exécution de sa mission. C’est ainsi que le travail post événementiel se poursuit avec le retour effectif des oeuvres, la remise en état des sites d’expositions et la réception des différents rapports sectoriels.



A la suite de cela, le Secrétariat général mettra à la disposition du Comité d’orientation pour validation et soumission à l’autorité, le rapport d’activités et le bilan financier du Dakart’2022.



Et, ledit Secrétariat promet qu’une communication sera bien évidemment, faite en Direction de l’opinion publique comme il est de coutume.



