Contrôle des parrainages : Deux candidats passent, six en sursis, 12 autres ajournés, ce mercredi Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2024

Sur 20 candidats dont les dossiers ont été examinés, ce mercredi, seuls deux ont franchi le cap des parrainages. Il s’agit de Karim Wade du Pds et Habib Sy qui ont, tous les deux, opté pour le parrainage parlementaire. « Si la candidature d’Ousmane Sonko passe, Habib Sy va retirer la sienne », a précisé son mandataire, Ibrahima […] Sur 20 candidats dont les dossiers ont été examinés, ce mercredi, seuls deux ont franchi le cap des parrainages. Il s’agit de Karim Wade du Pds et Habib Sy qui ont, tous les deux, opté pour le parrainage parlementaire. « Si la candidature d’Ousmane Sonko passe, Habib Sy va retirer la sienne », a précisé son mandataire, Ibrahima Diakhaté. Six (6) sont admis ont été autorisés à régulariser des doublons pour espérer rester dans la course. Il s’agit de Mamadou Lamine Diallo, Mouhamed Boun Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Malick Gackou, Serigne Gueye Diop et Souleymane Ndéné Ndiaye. Tous les 12 autres sont ajournés pour divers motifs. Parmi ces derniers, il y a le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, Mamadou Diop Decroix, Thione Niang, Mouhamadou Lamine Guèye, Madana Kane, et Assane Ka, qui n’a pas pu obtenir une attestation de la Caisse des dépôts et de consignations (CDC). A noter que les cinq premiers candidats sur la liste sont tous éliminés de la course, rejoignant ainsi, le gros lot des dizaines de candidats déjà ajournés. Ce jeudi, soit le quatrième jour du contrôle des parrainages, des candidats comme Abdoul Mbaye, Anta Babacar Ngom, Aminata Touré, Khalifa Sall, Amadou Ba, et Dr Abdourahmane Diouf vont passer devant la commission.



Source : https://lesoleil.sn/controle-des-parrainages-deux-...

