Contrôle des parrainages : Trois candidats ont validé, 6 en sursis, 9 ajournés, ce vendredi

Ainsi, au terme de cette quatrième journée de vérification des parrainages, trois (3) candidats ont validé leurs parrainages (Anta Babacar Ngom, Khalifa Sall et Amadou Bâ), six (6) sont appelés à régulariser des doublons externes (Abdourahmane Diouf, Bassirou Diomaye Faye, Abdoul Mbaye entre autres), 9 dossiers invalidés, un désistement (Ndongo Ndiaye) et un candidat arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic), pour fraude au parrainage (Thierno Cissé).

Au total, 9 candidats déclarés ont franchi cette étape depuis le début du contrôle en attendant la dernière journée, ce vendredi 5 janvier.

